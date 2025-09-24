羽田空港で“ご当地ご飯のお供”50種類が集結！北海道産白鮭を香ばしく焼き上げた「やみつきシャケ」も | RBB TODAY

10月2日より羽田空港第2ターミナル1階のカフェ&ショップ「和蔵場～WAKURABA～」で、全国21県から厳選したご飯のお供50種類を販売する「ご当地ご飯のお供フェア」が開催される。漬物・佃煮・珍味・味噌・ふりかけなど地域の特色が詰まった多彩なラインナップが提供される。

羽田空港「ご当地ご飯のお供フェア」

北海道の「やみつきシャケ ノフレ食品」は南極料理人が考案したご飯のお供で、北海道産白鮭を香ばしく焼き上げ、手作業でていねいにほぐした贅沢な逸品だ。宮城県の「牛タン仙台ラー油 陣中」は具の9割が牛タンという贅沢さで、多数のメディアで紹介され大きな話題となった。

＜宮城県＞牛タン仙台ラー油 陣中 100g 950円

新潟県の「サーモン塩辛 三幸」は、生でそのまま食べられるアトランティックサーモンの最も脂の乗ったハラス部分のみを贅沢に使用した極上の逸品で、独自の発酵技術により濃厚な旨味と塩麹の深いコクが絶妙に融合している。

＜新潟県＞サーモン塩辛 三幸 200g 1,512円

佐賀県の「旨唐佐賀牛プレミアム」は、2013年東京・表参道「アンテナショップフェスティバル」来場者投票第1位受賞の栄光に輝く佐賀が誇る最高傑作で、A5ランク佐賀牛を贅沢に使用し、秘伝の「コガヤ醤」で仕上げた究極のそぼろ煮だ。

＜佐賀県＞旨唐佐賀牛プレミアム 90g 1,620円

また、和蔵場限定「ご当地ご飯セット」では、新潟県特別栽培米コシヒカリ「ひすいの雫」の炊き立て新米おにぎりに、お味噌汁、人気のお供を日替わりで3品添えたセットを1100円で提供する。

＜新潟県＞糸魚川産コシヒカリ「ひすいの雫」3合（450g）1,188円

開催日程は10月2日～5日の4日間。会場は羽田空港第2ターミナル1階到着ロビー「和蔵場」。