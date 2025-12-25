思わずドキッとする“白ふわ”オフショル…KARA・ギュリ「メリーギュリスマス」に茶目っ気発揮【PHOTO】 | RBB TODAY

KARAのギュリがホリデームード満点の写真を公開した。

ギュリは12月25日に自身のインスタグラムを更新。「メリーギュリスマス」と書き添え、真っ白な“ふわもこ”コーデに身を包んだ姿を複数投稿した。

ボリューム感のあるファーハットをかぶり、肩まわりがすっきり見える白のオフショルダー風トップスで“純白の女神”に変身。胸元にはラインストーンがびっしりと並んだネックレスを合わせ、耳元には揺れるロングイヤリングをあしらった。

甘さのある素材感に、ジュエリーのきらめきでメリハリをつけたバランスが印象的だ。

手元の小物も抜かりない。ケーブル編みの白いニットアームウォーマーに、丸いポンポンのアクセントがピタリ。頬に手を添えてほほえむカットと、ポンポンをカメラに近づけて口元をきゅっと結ぶカットで、同じ衣装でも表情の温度差を楽しませてくれる。

トップス、帽子、ニット、ファーまで“白”で統一したオールホワイトコーデは、まさにクリスマスにふさわしい装いだ。「メリーギュリスマス」という茶目っ気たっぷりのフレーズもキャッチーで、ギュリらしい遊び心が光っている。

（写真＝ギュリInstagram）

◇ギュリ プロフィール

1988年5月21日生まれ。1995年に子役としてデビューし、2007年にKARAのメンバーとして本格的に音楽活動をスタートさせた。女優に転向した2016年からは、ドラマ『蒋英実』『恋の花が咲きました』、映画『2つの恋愛』『サヨナラの伝え方』『Beautiful Food』『Revive by TOKYO24』などで安定的な演技を披露しながら女優としてのキャリアを積んでいる。

