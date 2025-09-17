 サンリオ・クロミが高級食パン「ねこねこ食パン」に変身！“まっくろ”なクロミスイーツが10月より発売 | RBB TODAY
サンリオ・クロミが高級食パン「ねこねこ食パン」に変身！"まっくろ"なクロミスイーツが10月より発売

ねこねこ食パン クロミ ～ぐるぐる魔法フレーバー～　1本 990円（税込）/ 1枚 260円（税込）© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661186
　オールハーツ・カンパニーがサンリオの人気キャラクター「クロミ」の20周年を記念したコラボレーション商品を期間限定で発売する。

　同コラボは「クロミのまっくろスイーツフェスティバル"おいしい魔法にかかっちゃいなよ？"」をテーマに展開。10月31日のクロミの誕生日に向けて、「ねこねこ食パン」「生チョコリング」などの人気スイーツがまっくろに大変身する。

「クロミ」×オールハーツ・カンパニー© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661186

　高級食パン専門店「ねこねこ食パン」では、ぐるぐる模様の新フレーバー「ねこねこ食パン クロミ ～ぐるぐる魔法フレーバー～」を発売。ベリーの甘酸っぱさとチョコの甘みで、クロミの優しい一面を表現したフレーバーだ。価格は1本990円、1枚260円で、10月1日から31日まで販売する。

ねこねこ食パン クロミ ～ぐるぐる魔法フレーバー～　1本 990円（税込）/ 1枚 260円（税込）© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661186

　コラボ限定グッズとして「クロミの黒ねこファーポーチ」（1500円）と「クロミの黒ねこマスコット」（1200円）も登場。ファーポーチは小物入れにも使え、マスコットは手のひらサイズで専用缶に入れて販売する。

クロミの黒ねこファーポーチ（ブラウにゃー2個入）　1,500円（税込）© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661186

　マジカルチョコリングなどを販売する「ハートブレッドアンティーク」からは「クロミのときめき♡生チョコリング」（950円）や「クロミのふわとろ生ドーナツ」（300円）など5商品を展開。昨年初登場し1年で累計販売数140万個を突破した「ふわとろ生ドーナツ」シリーズもまっくろに変身する。

クロミのときめき♡生チョコリング　1個950円（税込）/ SSサイズ 530円（税込）© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661186
クロミのふわとろ生ドーナツ　300円（税込）© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661186

「世にもおいしいチョコブラウニー」は累計出荷数約2100万個を誇る人気商品がまっくろに変身。「クロミの世にもおいしいまっくろブラウニー」（213円）として、ザクザク食感のいちご風味チップをサンドして焼き上げた。

クロミのまっくろクルンジ　260円（税込）© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661186

　なめらかプリンを販売する「パステル」では「クロミのまっくろずきんプリン」（780円）など4商品を提供。竹炭パウダーを加えたまっくろなチョコプリンとふわふわのバニラムースの組み合わせを楽しめる。

クロミのときめき♡プリンパフェ　780円（税込）© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661186

　公式オンラインストア「オールハーツモール」では限定商品も販売。「クロミのお絵かき ねこねこ食パン」や「クロミの黒ねこおすわりぬいぐるみ」など、オンライン限定アイテムも販売される。店頭では先着でノベルティプレゼント企画も実施。2000円以上の購入でリバーシブルカードやクリアステッカーをランダムでプレゼントされる。


《村上弥生》

