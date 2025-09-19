日向坂46・正源司陽子、ブログ掲載のプライベート写真が美しすぎと評判 | RBB TODAY

17日、日向坂46の正源司陽子が公式ブログを更新。投稿された写真が「美しすぎる」と話題を呼んでいる。

正源司は、「孤独とは言い換へりやあ自由。」と題したブログを公開。冒頭であいさつをすると、「今年の夏はすごくありがたいことにとっても充実していました！特に15thシングルのMV撮影やそれ関連のお仕事、また小さい頃から大好きだったゲゲゲの鬼太郎関連のお仕事をさせていただけたり、各地のフェスにたくさん出演させていただけたり…と。」と、充実の夏を報告した。

続けて「そんななかで合間に夏を満喫してやろうと時間を見つけては都内の祭りへ出来る限り行ったり、迫力のある空の雲の写真を撮ったり、あと一番嬉しかったのは友達と今年も川越と氷川神社に行くことができ素敵な写真をたくさん撮ることができたことです！」と振り返った。

さらに「川越では、美味しい鰻を食べたり、漬物の冷やしきゅうりを食べたり、氷川神社にお参りをしたり風鈴を見に行ったり、あとはお互いにカメラで撮り合いっこをしたり、、、なんだか世界一平和な時間が過ぎていたような気がしますがずっとカメラを使って遊ぶことができて幸せな気持ちでした！ありがとう！」と感謝を伝え、「撮れた写真、本当に素敵なものばかりなのでぜひ見ていってください！」と呼びかけた。

掲載された写真には、夏の日差しに照らされ艶やかな表情を見せる振り返りショットや、フェイスラインが際立つ横顔ショット、色鮮やかに並ぶ風鈴、ラムネの瓶を手にしたカットなど、エモーショナルな作品が並んでいた。正源司は「いかがでしたかー？？？もうめちゃくちゃ素敵で私が大好きな、全身で感じたかった夏を満喫することができて幸せいっぱいな時間でした！」と、この夏を回想した。

この投稿には「ビジュ強っ」「よーこは夏が本当によく似合う！ 素敵な写真をたくさんありがとう」「川越と氷川神社の写真いいね。そのままパンフレットの写真に使えそう」「最近の写真、大人ぽい表情多くてドキッとちゃう」「振り返りよーこが美人過ぎる」「マジで憂いを帯びた美人になってきた」など、絶賛の声が寄せられている。

※日向坂46・正源司陽子の公式ブログより