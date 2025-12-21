「自分の結婚式にファンを招待したい」と語った26歳の人気K-POPアイドル、そのワケとは？ | RBB TODAY

Red Velvetのイェリが、いつか結婚式を挙げたらファンを招待したいと明かした。

イェリは最近、インフルエンサーのSuesashaのYouTubeチャンネルに出演した。

その動画でイェリは、理想のタイプについての質問に「思いやりのある人が好きだ。思いやりも努力だと聞いた」と答えた。MBTI（性格タイプ指標）については「F（感情型）が好きな気がする」と話した。

また、初恋については「まだない」としつつ、「いずれ結婚はすると思うが、結婚する相手が初恋であり、最後の恋になる」と語った。

さらにイェリは「将来、自分の結婚式にファンが来て祝ってくれたら、本当に楽しいと思う」と述べ、注目を集めた。

（写真提供＝OSEN）イェリ

続けて「最近、結婚式に行く機会が増えたが、悲しくて泣く結婚式よりも、みんなが楽しめる式にしたい」とし、「両親の前でも涙を見せるより、気の利いた形で楽しんでいる姿を見せたい」と、自身の結婚式への願いを明かした。

現在26歳で、Red Velvetの“末っ子”として愛されているイェリ。結婚という未来の話題の中でも、ファンの存在を自然に重ねる姿が、彼女らしさを印象づけた。

◇イェリ プロフィール

1999年3月5日生まれ。韓国・ソウル出身、本名キム・イェリム。小学5年生の時にSMエンターテインメントに入社し、SMルーキーズ（SM Rookies）として練習生時代を過ごした。2015年3月にRed Velvetのメンバーとして合流し、サブボーカルを務めている。人懐っこい性格から芸能界での人脈が広く、TWICEやBLACKPINK、女優ハ・ヨンス、シム・ウンギョンらと親交があることで知られている。

