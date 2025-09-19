朝ドラ『あんぱん』スピンオフドラマが4夜連続放送決定！健太郎（高橋文哉）のプロポーズ秘話も明かされる | RBB TODAY

9月29日から10月2日まで4夜連続で、夜11時から11時25分に連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）の特別編が放送される。辛島健太郎（高橋文哉）、メイコ（原菜乃華）、いせたくや（大森元貴）、中尾星子（古川琴音） など人気キャラクターたちの知られざる物語を描くスピンオフドラマと、出演者の座談会を組み合わせた25分×4回の構成となっている。

『あんぱん』（C）NHK

ドラマパートでは、「健太郎のプロポーズ秘話」（第1回）、メイコのミュージカル出演の舞台裏（第2回）、スランプに陥ったたくやの悩み（第3回）、嵐とのぶのもとで働く星子の決意（第4回）をそれぞれ描く。

座談会パートでは、『あんぱん』主演・今田美桜と『ばけばけ』主演・高石あかりの対談のほか、約1年にわたった撮影の裏話や思い出のシーンを、出演者がたっぷり語る。さらに9月19日午後8時頃から、いせたくや役の大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）が生出演。スペシャルトーク・ライブ配信も実施される。