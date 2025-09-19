ファミチキが1000円で30分間食べ放題！ファミマ、本日18時より「ファミチキあげあげ祭」チケット予約開始 | RBB TODAY

ファミチキあげあげ祭の開催を記念して、全国10店舗でファミチキ食べ放題イベントが開催される。

同イベントは9月27日と28日の2日間、各日14時と15時の1日2回実施される。参加費は1000円で、30分間ファミチキとファミチキレッドが食べ放題となる。ファミチキ5個で元が取れる。

参加にはチケットの事前購入が必要で、チケット購入サイトまたは店内マルチコピー機で購入できる。チケットは9月19日18時から先着販売で、なくなり次第終了となる。購入は1人2枚まで。

イベント内容は、ファミチキとファミチキレッドの30分間食べ放題。ラストオーダーは5分前で、それぞれの商品を完食していることを条件におかわり自由となる。ファミチキバンズも1人2個提供されるが、こちらは食べ放題ではない。

飲み物として新潟県津南の天然水または宮崎県霧島の天然水が用意され、こちらもおかわり自由。それ以外の飲み物は店内で購入する必要がある。また、参加特典としてオリジナルステッカー1枚がプレゼントされる。

夢のファミチキ食べ放題 オリジナルステッカー（1枚）

注意事項として、事前チケット購入が必須で当日券の販売はない。イベント実施時間の5分前までに来店し、開始時刻10分経過後の来店はキャンセル扱いとなり払い戻しはできない。

※ファミリーマート『夢のファミチキ食べ放題』詳細