活動休止から6カ月…NewJeans・ダニエル、スタイル際立つ“ピチピチ”ウェア姿の近況写真【PHOTO】 | RBB TODAY

NewJeansが活動を中断しているなか、メンバーのダニエルはランニングに励んでいる。

歌手SEAN（ショーン）は9月18日、自身のインスタグラムを更新し、「前日にダニエルと一緒に軽くランニング」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

写真はオーストラリア・シドニーで開かれたマラソン大会を前に撮られたもので、ダニエルとSEANが一緒に写っていた。

（写真＝SEAN Instagram）SEAN（左）とダニエル

写真の中で、ダニエルはランニングに夢中な様子を見せている。ゼッケンを手に笑顔を浮かべ、SEANと“認証ショット”を残した。黒いレギンスに白いトップス、ミントカラーのウィンドブレーカーと帽子、サングラスを身につけている。

別の写真には、実際に走っているダニエルの姿も収められている。SEANが撮影したとみられるもので、ダニエルは明るい笑顔を見せながら余裕のある走りを披露したり、シドニー・オペラハウスを背景にした写真を残したりしていた。活動休止中もランニングを通じて健康管理に励む姿が印象的だ。

（写真＝SEAN Instagram）ダニエル

ダニエルは最近、SEANとともにランニングを始めた。SEANはこれまでも、ダニエルや俳優パク・ボゴムらとランニングする様子を公開してきた。韓国でランニングを通じて縁を結んだダニエルは、今回シドニーで開催された「2025 TCSシドニーマラソン」に参加し、初めて10kmを完走。47分27秒という記録を残した。

なお、ダニエルは現在、所属事務所ADORとの対立により昨年からNewJeansとしての活動を休止している。最近では、同じくメンバーのヘリンが歯科医院でサインをする姿が目撃され、話題となった。

◇ダニエル プロフィール

2005年4月11日生まれ。本名ダニエル・マーシュ。父はオーストラリア人、母は韓国人の二重国籍。オーストラリアで生まれ、幼少期を韓国で過ごしキッズモデルとして活動した。2012年から再びオーストラリアに生活拠点を移し、2019年に現地で開催されたBigHitエンターテインメント（現HYBE）主催のオーディションに参加。その後練習生となり、2022年にNewJeansのメンバーとしてデビューした。メンバーのなかで最も器用で、絵や料理が得意とも。

