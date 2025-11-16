NewJeansの“生みの親”ミン・ヒジン氏、訴訟は「私を狙ったもの、メンバーを巻き込まないで」 | RBB TODAY

ガールズグループNewJeansを手掛けたミン・ヒジン元ADOR代表が、NewJeansと所属事務所ADORの間の法的紛争に関して、「本質は私を狙ったもの」として「NewJeansは5人であってこそ存在する」と応援のメッセージを送った。

去る11月15日、YouTubeチャンネル「ノ・ヨンヒTV」（原題）では、NewJeansとADORの法廷紛争を扱い、ミン・ヒジンのコメントを公開した。

ミン・ヒジンは、「初めから5人を念頭に置いて作った。外見、音、色、スタイル、動線まですべて5人を前提に設計された構造だ」として、「だからこそ人々が熱狂し、だからこそ1つの形態が完成した」と説明した。

彼女は、「今戻った以上、この5人は貴重に思わなければならない」として、「不必要なもめ事と解釈は（解決に）役に立たない」と付け加えた。

ミン・ヒジン

（写真＝YouTubeチャンネル「ノ・ヨンヒTV」）ミン・ヒジンのコメント全文

続けて、「本質は私を狙ったものだが、その過程で彼女たちを巻き込まないでほしい」として、「彼女たちは保護されなければならず、利用されてはならない。NewJeansは5人であってこそ存在する」と強調した。

10月30日、裁判所は「ADORとNewJeansの間に締結された専属契約は有効だ」とADORの主張を認めた。NewJeansのメンバーのうち、ヘリンとヘインは最近、裁判所の判決を受け、ADORへの復帰を決めた。

先立って2024年11月、NewJeansは「ミン・ヒジン前代表の解任などで信頼関係が破綻した」として、ADORとの専属契約解約を主張し、民事訴訟を提起した。

■【写真】「突然、契約解除された」デビュー直前でNewJeansになり損ねた日本人

■【振り返り】残ったのは「傷跡」だけ？NewJeansとADOR、波乱の1年

■【解説】「全員復帰」のNewJeans、待ち受ける“試練”と“償い”