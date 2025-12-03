復帰が未確定のNewJeans・ダニエル、近況公開…俳優パク・ボゴムとイベントに参加【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループNewJeansのメンバー、ダニエルの近況がSNSを通じて公開された。

去る12月1日、元アナウンサーのタレント、イ・ジョンミンは自身のインスタグラムに「TABLE FOR ALL 2025チャリティーディナー。同じコンパッションスポンサーという理由でショーン、チョン・ヘヨン、パク・ボゴムさん、ダニエルさんと一緒に食事をした」とイベントの記念写真を投稿した。

イ・ジョンミンは、「今回の集いは韓国コンパッションを通じて、ウガンダの貧困層の子供たちに会ったシェフたちが意気投合して用意した場だった」として、「収益金がそこに使われるという事実が心温まる夜だった」と説明した。

公開された写真の中には、俳優パク・ボゴムとダニエルが並んで微笑んでいる姿が捉えられ、目を引いた。特にダニエルは最近、HIPHOPデュオJINUSEANのショーン、パク・ボゴムとともにランニングクルーとして活動し、早朝ランニングを楽しむ姿などをSNSに度々共有してきた。今回のイベントでも自然な親交が目立った。

（写真＝イ・ジョンミンInstagram）

1枚目：左からダニエル、イ・ジョンミン 2枚目右：パク・ボゴム

ダニエルは11月、所属事務所ADORに復帰の意思を伝えた後、個別面談まで終えたが、まだADORが公式復帰を確定していない状態だ。そんななか、今回の近況公開はファンの関心を集めている。

先立って2024年、NewJeansメンバー5人は専属契約破綻を主張して緊急記者会見を開き、約1年の訴訟の末にADORが専属契約有効確認訴訟1審で勝訴した。

ヘリンとヘインは協議の末に先に復帰の意思を公式化し、ハニ、ミンジ、ダニエルは一歩遅れて復帰のメッセージを個別に伝えた。

なお、ADORとNewJeansの専属契約は2029年7月まで維持される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ダニエル プロフィール

2005年4月11日生まれ。本名ダニエル・マーシュ。父はオーストラリア人、母は韓国人の二重国籍。オーストラリアで生まれ、幼少期を韓国で過ごしキッズモデルとして活動した。2012年から再びオーストラリアに生活拠点を移し、2019年に現地で開催されたBigHitエンターテインメント（現HYBE）主催のオーディションに参加。その後練習生となり、2022年にNewJeansのメンバーとしてデビューした。メンバーのなかで最も器用で、絵や料理が得意とも。

■【写真】ダニエル、パク・ボゴムと早朝ランニング

■【写真】ダニエル、日本で見せた入浴ショット

■【写真】ダニエルのスポブラ姿