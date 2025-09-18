金村美玖、夏の思い出に一軒家で撮影！自然体の笑顔で表紙に登場 | RBB TODAY

9月20日からの全国ツアー「日向坂46 ARENA TOUR 2025『MONSTER GROOVE』」を控える日向坂46。9月17日発売の最新シングル「お願いバッハ！」でWセンターを務める金村美玖が、「EX大衆」10月号（双葉社）の表紙＆巻頭に登場している。

撮影/熊木優(io)・双葉社

今回は「夏の終わりの寂しさを君と紛らわせて」というテーマで撮影。静かな海や夏の終わりの陽ざしが降り注ぐ一軒家を舞台に、自然体で笑顔あふれるシーンや、陽ざしに照らされた美しい金村など、どこか寂しさを感じるこの時期を一緒に吹き飛ばすような内容となっている。表紙に選ばれたのは、金村の笑顔と夏の青空が映える印象的な1枚。2025年夏の想い出となる一冊となっている。

ポストカードA

ポストカードB

ロングインタビューでは、「お願いバッハ！」でともにWセンターを務め、「肩で会話するような間柄」と語る小坂菜緒との関係性や、金村らしさあふれる「やんす事件」の真相、今年加入した五期生について、ツアーへの意気込みなど大ボリュームでお届けする。

撮影/熊木優(io)・双葉社

同号では「EX大衆賞」の受賞を記念して、日向坂46五期生・下田衣珠季が裏表紙に登場。撮りおろしグラビア＆インタビューも掲載している。

さらに石塚瑶季×清水理央、坂井新奈×鶴崎仁香の対談など、新体制となりますます勢いづく日向坂46の大特集号となっている。