日向坂46、緊急生配信を実施！横浜港大さん橋で「お願いバッハ！」初フルサイズを披露 | RBB TODAY

日向坂46 五期生・大野愛実、無邪気な可愛らしさで魅せる
大野愛実が『B.L.T.賞』受賞作でソログラビアに登場し、高い完成度と無邪気さを披露、自身のハードルについて語った。
日向坂46・河田陽菜、松田好花からムチャぶり！スタジオで「生の人参たべて！」
日向坂46の河田陽菜が卒業前の最後のムチャぶりを受け、生の人参を食べる場面があった。
17日、日向坂46が15thシングル『お願いバッハ！』のリリースを記念し、日向坂46 Official YouTubeチャンネルにて緊急生配信を実施。初となるフルサイズパフォーマンスを披露した。
配信では横浜港 大さん橋をステージに、横浜の街並みをバックに「お願いバッハ！」の振り付けを披露。曲中に流れる「G線上のアリア」でのWセンター金村美玖・小坂菜緒の優美なペアダンスがマッチした一日限りの特別パフォーマンスが公開された。
※【緊急生配信】日向坂46『お願いバッハ！』スペシャルパフォーマンス・アーカイブ
