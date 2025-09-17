「貯金してない、びっくりするくらい」有働由美子、フリー転身後のお金事情を赤裸々告白 | RBB TODAY

有働由美子が小料理屋の女将に | RBB TODAY
有働由美子の関西初MC番組『おしゃべり小料理ゆみこ』（MBS）が8日16時から放送される。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/07/01/210297.html続きを読む »
有働由美子、羽田美智子の“ノーパン＆ノーブラ”発言に困惑！「大丈夫？これカットできない」 | RBB TODAY
有働由美子と羽田美智子が、ノーパン＆ノーブラで会ったエピソードに驚きつつ、ユーモア交えながら語った内容が伝えられています。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/17/236722.html続きを読む »
フリーアナウンサーの有働由美子が、17日配信のポッドキャスト番組『羽田美智子のChange of Life』に出演。フリー転身後のお金事情について赤裸々に語った。
2018年にNHKを退局し、現在はフリーアナウンサーとして活動している有働。そんな有働は時折、若い男性から食事に誘われることがあるといい、その際には「お金が目的かな」と思ってしまうことを明かした。羽田が「ママ活みたいな？」と問いかけると、有働も「そう、お金（が目的）かな？みたいな。『そんなに稼いでいない』とか、最初の食事のときに言っておかないといけないとか、『あんまり貯金ないよ』とか正直に伝えておこうとか」と説明した。
さらに有働が「もうね、色々大変だったからね。あんまり貯金してなかったからね、びっくりするくらい」と続けると、羽田は「でも、稼いでいると思われるよね」とコメント。すると有働は「そうなのよ！今、そんなにテレビも（出ていないし）、メディアも潤沢じゃないところでフリーになっちゃったから」と率直に打ち明けた。