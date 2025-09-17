「貯金してない、びっくりするくらい」有働由美子、フリー転身後のお金事情を赤裸々告白 | RBB TODAY

フリーアナウンサーの有働由美子が、17日配信のポッドキャスト番組『羽田美智子のChange of Life』に出演。フリー転身後のお金事情について赤裸々に語った。

2018年にNHKを退局し、現在はフリーアナウンサーとして活動している有働。そんな有働は時折、若い男性から食事に誘われることがあるといい、その際には「お金が目的かな」と思ってしまうことを明かした。羽田が「ママ活みたいな？」と問いかけると、有働も「そう、お金（が目的）かな？みたいな。『そんなに稼いでいない』とか、最初の食事のときに言っておかないといけないとか、『あんまり貯金ないよ』とか正直に伝えておこうとか」と説明した。

さらに有働が「もうね、色々大変だったからね。あんまり貯金してなかったからね、びっくりするくらい」と続けると、羽田は「でも、稼いでいると思われるよね」とコメント。すると有働は「そうなのよ！今、そんなにテレビも（出ていないし）、メディアも潤沢じゃないところでフリーになっちゃったから」と率直に打ち明けた。