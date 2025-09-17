まるでピアノのようなクリスマスケーキが登場！ザ・プリンス パークタワー東京、本日より予約受付を開始 | RBB TODAY

ザ・プリンス パークタワー東京が開業20周年を記念した限定クリスマスケーキの予約受付を開始した。

同ホテルは2025年9月17日から、「Time Serenade－20年の時を奏でるクリスマス－」をテーマにしたクリスマスケーキ4種とチョコレート細工3種の予約を開始した。20年という時の流れと煌びやかなクリスマスの街に華を添える音楽のイメージを掛け合わせたコンセプトとなっている。

クリスマスケーキ全4種

注目商品の「アンサンブル」は、音を奏でるホワイトピアノをモチーフにした商品だ。チョコレートでピアノを象り、上品でまろやかな和三盆を用いた生クリームで仕上げたショートケーキの上に、全国いちご選手権で最高金賞を受賞したいちご「あまりん」をたっぷり敷き詰めたプレミアムケーキとなっている。

「ハーモニー ドゥ ショコラ」は、ピエール マルコリーニのオリジナルクーベルチュールチョコレートを2種類使用し、時を奏でる時計をイメージした商品だ。ピエール マルコリーニのクリスマス&ホリデーコレクション 2025のテーマである「アール・デコ」とリンクさせ、デザインに取り入れた。なめらかな口当たりと甘さと苦みの絶妙なバランスを堪能できるチョコレートケーキとなっている。

時計をイメージし、アール・デコをデザインに取り入れた「ハーモニー ドゥ ショコラ」

その他にも、和三盆を使った上品な甘さのショートケーキや本物のバイオリンと見間違えるほど精巧なチョコレート細工などがラインナップされている。

全てチョコレートで出来たバイオリン「インストゥルメント」

予約受付はクリスマスケーキ・チョコレート細工が2025年9月17日から12月21日まで、シュトーレンが9月17日から12月25日まで。お渡し期間はクリスマスケーキ・チョコレート細工が12月20日から25日、シュトーレンが12月1日から25日となっている。