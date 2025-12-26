ゆるめの胸元にドキッ…元アイドルの日本人チア、大胆なミニスカサンタコスでファン悩殺【PHOTO】 | RBB TODAY

アイドルグループで活動経験もある韓国プロ野球の日本人チアガール、藤本彩花（ふじもと・あやか）さんのサンタコスチューム衣装が話題だ。

藤本さんは最近、自身のインスタグラムを更新。

「トナカイ彩花」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、頭にトナカイの角の飾りをつけ、緑を基調としたミニスカートのサンタコス衣装に身を包んだ藤本さんが写っている。部屋の隅でちょこんと座ったり、至近距離で自撮りをしたりと、さまざまな構図でキュートな魅力を発散している。

目鼻立ちの整ったビジュアルはもちろんのこと、デコルテ部分が大きく開いた衣装姿で引き締まったスタイルも存分の披露。二度見必至の美貌で多くのファンを夢中にさせていた。

（写真＝藤本さんInstagram）

藤本さんは2001年8月31日生まれの23歳。過去にNHK Eテレの教養バラエティ番組『すイエんサー』で「すイエんサーガールズ」として活動した経歴を持つほか、Kep1erを輩出した『Girls Planet 999：少女祭典』（ガルプラ）、ME:Iを輩出した『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』（日プ女子）など複数のオーディション番組に出演したことがある。

その後、2024年10月に「AYA」名義で4人組ガールズグループVIGUのメンバーとしてデビューしたが、今年4月15日にVIGUが無期限活動休止を発表。そして今回、7月1日にソウルの蚕室（チャムシル）球場で行われたサムスン・ライオンズ戦で、斗山のチアガールとして正式にデビューを飾った。

現在は斗山のほか、プロサッカーKリーグのFCソウル、男子プロバスケKBLのソウルSKナイツ、女子プロバスケWKBLの牙山ウリィ銀行ウリィWON、プロバレーVリーグ男子部の大韓航空ジャンボス、Vリーグ女子部のGSカルテックス・ソウルKIXXでチアを務めている。

