アイドルらしからぬ貫禄ボディ…“ほぼ全身網タイツ”姿で視線強奪のナッティ「危険」「美しい」【PHOTO】 | RBB TODAY

KISS OF LIFEのナッティが圧巻のスタイルを披露した。

ナッティは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、レースの質感が印象的な衣装を着用したナッティの姿が収められている。

片方の肩が大きく開いたワンショルダーのトップスに、同じ素材のボトムスを合わせた、“全身網タイツ”のようにも見える総レースの衣装からは肌が透け、視線を奪う。また、タイトな衣装からは抜群のスタイルが際立ち、見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは、「危険な魅力」「わ…」「美しい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝KISS OF LIFE公式Instagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは、12月16日に東京ガーデンシアターで「KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]」を開催し、日本デビューツアーを成功裏に終えている。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。

