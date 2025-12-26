韓国人プレミアリーガー全滅の危機。パク・チソンから続く系譜は途絶えてしまうのか…代表OBも警鐘 | RBB TODAY

このままでは、プレミアリーグから韓国人選手が姿を消すことになるかもしれない。

韓国で“プレミアリーガー全滅”の危機が叫ばれている。2015年夏から10年間、トッテナムで活躍したソン・フンミンは米MLSのロサンゼルスFCへ移籍。アジア人初のプレミアリーグ得点王に輝き、キャプテンも務めたレジェンドは通算333試合127ゴールの大記録を残して英国を去った。

彼の移籍後、唯一の韓国人プレミアリーガーとして残ったのがファン・ヒチャンだ。2021年夏に期限付き移籍でウォルヴァーハンプトンに加入し、翌年1月に完全移籍すると、2023-2024シーズンにはチーム内最多のリーグ戦13ゴールを記録した。

だが、今季は“最悪のシーズン”を送っている。チームは第17節終了時点で2分15敗の最下位と、シーズン開幕から4カ月が経過した今も勝利がない。ファン・ヒチャンもリーグ戦12試合でわずか1ゴールと不振で、現地メディアによる「今季プレミアリーグ最悪の選手20人」で3位という不名誉な評価も受けている。

（写真提供＝OSEN）ファン・ヒチャン

「ソンがいなくなって、プレミアを観なくなった」

そんなファン・ヒチャンの苦境に、2002年日韓大会などワールドカップ2大会を経験し、大宮アルディージャでもプレーした元韓国代表イ・チョンスが口を開いた。

彼は23日、個人YouTubeチャンネル「リ・チュンス」で「英プレミアリーグに韓国人が一人もいなくなるのか…？」と題した動画を公開。「正直、ソン・フンミンがいなくなってからプレミアリーグをあまり観なくなった」とし、「ファン・ヒチャンが一人戦っているが、ギリギリだ。彼が抜ければプレミアリーガーはいなくなる」と残念がった。

ほかに英国でプレーする韓国人選手がいないわけではない。ニューカッスル・ユナイテッドでは、今夏新加入した18歳のパク・スンスがU-21チームに所属。2部のチャンピオンシップではペ・ジュンホ（ストーク）、オム・チソン（スウォンジー・シティ）、ヤン・ミンヒョク（ポーツマス）、ペク・スンホ（バーミンガム）などが戦っている。

とはいえ、人気・レベルともに世界最高峰と呼ばれるプレミアリーグの舞台で、韓国人選手が存在感を失いつつある現状を、イ・チョンスも寂しく見ているのだろう。

（写真提供＝OSEN）ソン・フンミン

「韓国人は“韓国人選手がいるチーム”を応援する」

「ソン・フンミンはプレミアリーグで通算127ゴールを挙げた。ファン・ヒチャンは23ゴール、いま活躍していると言われる三笘薫でも21ゴールだ。100ゴールの差がある。ソン・フンミンは得点王にもなった。アジアのレベルではない」

ソン・フンミンがプレミアリーグで残した功績を改めて称賛したイ・チョンス。それだけ突出した選手だったからこそ、彼が抜けた穴はあまりにも大きいと言える。

「韓国人は“韓国人選手がいるチーム”を応援する。だが、今は誰がトッテナムの試合を観るのか。ならば、ロサンゼルスFCの試合を観るだろう。（トッテナムで）ソン・フンミンはキャプテンだったから、必ず試合に出場していた。しかし、ファン・ヒチャンは試合に出られず、チームもいつも負けている。そうなっては観なくなる」

そう伝えたイ・チョンスは、「後輩たちには（プレミアリーグに）もっと多く進んでほしい。そのためには、ヒチャンが良い姿を見せなければ後輩たちの助けにもならない。応援したい」とエールを送り、動画を締めくくっていた。

（写真提供＝OSEN）パク・チソン

かつてマンチェスター・ユナイテッドで活躍したパク・チソンに始まり、イ・ヨンピョやイ・チョンヨン、キ・ソンヨン、そしてソン・フンミンらと続いてきた“韓国人プレミアリーガーの系譜”は、ついに途絶えてしまうのか。残されたファン・ヒチャンの奮起を期待したい。

■【写真】韓国の美女サッカーチア、刺激強めな水着SHOT

■【写真】「日本は世界トップ、韓国はそのレベルにない」

■【画像】韓国人選手、試合中に相手の顔面殴打もお咎めなし