マクドナルド、プリプリ食感「エビプリオ」が今年も登場！"出たら超ラッキー"なハート型も | RBB TODAY

日本マクドナルドは、エビを使ったプリプリ食感でやみつきなおいしさのサイドメニュー「プリプリエビプリオ」と、夕方5時からの夜マック限定で「食べくらべポテナゲ大・特大」を、9月17日から期間限定で全国のマクドナルド店舗で販売する。

プリプリエビプリオ

「プリプリエビプリオ」は、17年ぶりにエビを使用したプリプリなサイドメニューとして2023年に初登場、昨年2024年も登場し、大変好評を得た商品だ。プリプリのエビを塩胡椒とガーリックでやみつきの味わいに仕立て、ザクザクとした衣がエビ本来の味と香りを引き立てている手が止まらなくなるおいしさが魅力の商品で、ひとくちサイズ5ピース入りが今年も期間限定で登場する。

さらに今年は初の試みとして、"出たら超ラッキー"なハート型のプリプリエビプリオを用意した。ハート型のプリプリエビプリオはランダムで入っているので、ちょっとした運試しとしてパッケージを開ける時のワクワク感も共に、今年のプリプリエビプリオを楽しめる。

プリプリエビプリオ

さらに、夕方5時からの夜マック限定の人気商品「ポテナゲ」で、今だけのお得な食べくらべセットとして「プリプリエビプリオ」も入った「食べくらべポテナゲ大」と「食べくらべポテナゲ特大」が、9月17日から期間限定で登場する。こだわりの3種のサイドメニューの味わいを一度にお楽しみいただけるお得で魅力的なセットとなっている。