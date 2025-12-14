破局した共演俳優と泥沼騒動のヘリ、元彼と出演する恋リアのファンを公言！出演予定は？ | RBB TODAY

ガールズグループGirl’s Day出身の女優ヘリが人気恋愛リアリティ番組『乗り換え恋愛』を巡って、現実的な意見を表し、笑いを誘った。

去る12月12日、ヘリのYouTubeチャンネル「ヘリ」には、「『乗り換え恋愛』を見る2つの方法」というタイトルの動画が公開された。

この日、ヘリは女優パク・ギョンヘと食事をしながら話をしていたところ、制作スタッフがMBTIのN型とS型の違いについて言及すると、2人はそれぞれの考え方を比較しながら、爆笑を誘った。

パク・ギョンヘは、「最近、皆『乗り換え恋愛』を見ている。私は見ていないが、インスタで声だけ聞いても、ヘリが『ネタバレするな！』と言う」とヘリが、番組のファンであることを暴露した。

その後、パク・ギョンヘは「私は友達が『君が番組に出ているの』と言うぐらい没頭するので、横で見ているが、S型の子たちは『私は出ない』で終わらせていた」と説明した。

これに対して、ヘリは「出ないよ」と現実的な反応を示し、徹底したS型の考え方を見せた。

（写真＝YouTubeチャンネル「ヘリ」）

パク・ギョンヘは、「あれ私だったらあんな風にしただろうとか、考えないの」と聞くと、ヘリはきっぱりと「絶対にしないよ。自分じゃないのに」と答え、爆笑を誘った。

続けて、パク・ギョンヘが「感情移入できないの？」ともどかしがると、ヘリは「面白いだけだ。不思議、共感ではなく観察」として、「私は『なぜ選ばなかったのか』『昼は大丈夫そうに見えたのに、なぜ選ばなかったのだろう』と推理する」と述べた。

なお、ヘリは過去にtvNドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』を通じて出会った俳優リュ・ジュンヨルと8年間公開恋愛を続けてきたが、2024年に別れた。

その後、リュ・ジュンヨルが“乗り換え恋愛”（現在の恋人と交際中にほかの人と曖昧な関係を結び、別れた後にすぐに曖昧な関係を持っていた相手と付き合うこと）疑惑に包まれヘリにまで影響が及び、彼は「一瞬の感情で害を及ぼした」と謝罪文を投稿した。

また最近、『恋のスケッチ～応答せよ1988～』の放送10周年に合わせて出演者たちが番組で再会したが、リュ・ジュンヨルはスケジュールの関係上、一部の箇所のみに登場し、ヘリと対面することはなかった。

（記事提供＝OSEN）

◇ヘリ プロフィール

1994年6月9日生まれ。韓国・京畿道出身。2010年にGirl's Dayのメンバーとしてデビュー。2014年に軍隊体験バラエティ番組『男の中の男』の女軍編に出演し、一躍注目を集めた。その後、大ヒットドラマ『恋のスケッチ ～応答せよ1988～』（2015年作）の主人公に抜擢され、女優業を本格化。映画『ムルゲ 王朝の怪物』（2018年作）、ドラマ『チョンイル電子、ミス・リー』（原題、2019年）、映画『パンソリ・ボクサー』（原題、2019年作）などで主演を務める。2019年にYouTubeチャンネル「私はイ・ヘリ」を開設。

■【画像】ヘリ、リュ・ジュンヨルの「乗り換え恋愛」疑惑に怒り？

■【写真】スピード破局！ハン・ソヒとリュ・ジュンヨル、“14日間”に何が

■【画像】ヘリ、お相手のダンサーとツーショット 熱愛説を肯定も否定もせず