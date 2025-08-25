ちょい飲みお供にちょうどいい！醤油味の納豆スナック「ちょいつま納豆」が9月1日発売 | RBB TODAY

株式会社ヤマダフーズは、新商品「ちょいつま納豆（醤油味）」を2025年9月1日より発売する。
同作は秋田県産大豆で作った納豆をフリーズドライし、そのままつまんで食べられる醤油味に仕上げた。納豆の風味をしっかり楽しむことができるよう、大粒納豆を使用している。内容量は18g（個包装込み）で「ちょい飲みにちょうどいい」サイズ感だ。販売開始日は2025年9月1日、販売地域は東北、関東、関西、他。販売店はスーパー・量販店・その他となっている。
もう容量不足で悩まない！クラウドファンディング10億円の話題作「UGREEN NASync DXP2800」【PR】
ハローキティたちが可愛すぎるプチケーキに！サンリオが銀座コージーコーナーと初コラボ
外はカリっと中はジューシー！ブロンコビリー厳選の「炭焼き極選サーロインステーキ」が本日新登場
株式会社ヤマダフーズは、新商品「ちょいつま納豆（醤油味）」を2025年9月1日より発売する。
同作は秋田県産大豆で作った納豆をフリーズドライし、そのままつまんで食べられる醤油味に仕上げた。納豆の風味をしっかり楽しむことができるよう、大粒納豆を使用している。内容量は18g（個包装込み）で「ちょい飲みにちょうどいい」サイズ感だ。販売開始日は2025年9月1日、販売地域は東北、関東、関西、他。販売店はスーパー・量販店・その他となっている。