元NGT48・川越紗彩、Tバックランジェリーで“わがままボディ”見せつけ！ | RBB TODAY

1元NGT48のメンバーで、現在モデル・インフルエンサーとして活動する川越紗彩の1st写真集「なんとかなるなる」が、彼女の25歳の誕生日である2025年10月14日（火）に発売される。発売に先立ち、先行カット第二弾が公開された。

元NGT48・川越紗彩(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

表紙には、アイドルを卒業してすっかり大人っぽくなった黒のランジェリー姿の写真を彼女自身がセレクト。美しいバストラインとアンニュイな表情が印象的なカットになっている。発売情報解禁時にはAmazonカテゴリー別ランキングベストセラー第1位を獲得するなど早くも話題となっている。

今回新たに公開される先行カット第2弾も彼女自身が選んだもので、淡いピンクのセットアップ×厚底スニーカーのスポーティーコーデで健康的な脚が強調されているカット、クタビーチでオレンジワンピを脱いでパキッとしたイエローの小花水着ではしゃぐバックショット、赤のリボン付きトップス＆Tバックのランジェリーに、ドットのシアートップスを重ねた甘辛コーデ、表紙＆バックショットのドットハートで話題になった黒ランジェリーのフロントの全身など4枚を公開。いずれも可愛らしさと大人っぽさが混じった彼女らしい健康的な"わがままボディ"になっている。

発売記念として「お渡し会」を開催。10月18日（土）には「紀伊國屋書店新潟店」、11月1日（土）には「HMVエソラ池袋」にて、サイン本手渡し、2ショット携帯撮影、2ショットチェキ、携帯で本人動画撮影、私物サインなどの限定特典付きお渡し会を実施。また、スペシャルゲストとして、元NGT48の對馬優菜子、曽我部優芽、古舘葵の参加も決定、川越紗彩を含む4人で記念撮影もある。

川越は「写真集発売解禁後、沢山のメディアの方が記事にしてくださったのが夢みたいで嬉しかったですし、ニュースになったことによって自分が写真集を発売するという実感が更に湧きました！そして、応援してくださる皆さんのおかげでAmazonベストセラーランキング1位も獲得することができました！」とコメントしている。