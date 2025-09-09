 元NGT48・川越紗彩、Tバックランジェリーで“わがままボディ”見せつけ！ | RBB TODAY
元NGT48・川越紗彩、Tバックランジェリーで“わがままボディ”見せつけ！

元NGT48・川越紗彩(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久
元NGT48・川越紗彩、黒ランジェリーで美バストラインを披露！1st写真集発売決定
画像
元NGT48の川越紗彩の初写真集「なんとかなるなる」が2024年2月に発売される。バリでの撮影や多彩な衣装と自然体の姿、多彩な企画や特典付きで前向きなメッセージも伝えている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/05/234466.html続きを読む »

研究生随一の美貌を持つNGT48・川越紗彩が待望の初水着
画像
NGT48の研究生・川越紗彩が24日発売の『B.L.T.2020年12月号』（東京ニュース通信社）で初の水着グラビアに挑戦した。
https://www.rbbtoday.com/article/2020/10/14/182979.html続きを読む »

　1元NGT48のメンバーで、現在モデル・インフルエンサーとして活動する川越紗彩の1st写真集「なんとかなるなる」が、彼女の25歳の誕生日である2025年10月14日（火）に発売される。発売に先立ち、先行カット第二弾が公開された。

元NGT48・川越紗彩(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

　表紙には、アイドルを卒業してすっかり大人っぽくなった黒のランジェリー姿の写真を彼女自身がセレクト。美しいバストラインとアンニュイな表情が印象的なカットになっている。発売情報解禁時にはAmazonカテゴリー別ランキングベストセラー第1位を獲得するなど早くも話題となっている。

元NGT48・川越紗彩(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

　今回新たに公開される先行カット第2弾も彼女自身が選んだもので、淡いピンクのセットアップ×厚底スニーカーのスポーティーコーデで健康的な脚が強調されているカット、クタビーチでオレンジワンピを脱いでパキッとしたイエローの小花水着ではしゃぐバックショット、赤のリボン付きトップス＆Tバックのランジェリーに、ドットのシアートップスを重ねた甘辛コーデ、表紙＆バックショットのドットハートで話題になった黒ランジェリーのフロントの全身など4枚を公開。いずれも可愛らしさと大人っぽさが混じった彼女らしい健康的な"わがままボディ"になっている。

元NGT48・川越紗彩(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

　発売記念として「お渡し会」を開催。10月18日（土）には「紀伊國屋書店新潟店」、11月1日（土）には「HMVエソラ池袋」にて、サイン本手渡し、2ショット携帯撮影、2ショットチェキ、携帯で本人動画撮影、私物サインなどの限定特典付きお渡し会を実施。また、スペシャルゲストとして、元NGT48の對馬優菜子、曽我部優芽、古舘葵の参加も決定、川越紗彩を含む4人で記念撮影もある。

元NGT48・川越紗彩(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

　川越は「写真集発売解禁後、沢山のメディアの方が記事にしてくださったのが夢みたいで嬉しかったですし、ニュースになったことによって自分が写真集を発売するという実感が更に湧きました！そして、応援してくださる皆さんのおかげでAmazonベストセラーランキング1位も獲得することができました！」とコメントしている。


《アルファ村上》

