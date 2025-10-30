 食べログ3.5点超えの実力店が集結！「東京カレー万博」新宿大久保公園で初開催決定！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

食べログ3.5点超えの実力店が集結！「東京カレー万博」新宿大久保公園で初開催決定！

ライフ グルメ
注目記事
シャンカラ堂
  • シャンカラ堂
  • メイン写真
  • wacca
  • リッチなカレーの店 アサノ
  • カリー・ザ・ハードコア
  • カレーだしっ！
  • ケニックカレー
  • サケトメシ

　東京最大級のカレーイベント「東京カレー万博」が、12月2日(火)から14日(日)までの13日間、新宿区立大久保公園で初開催される 。時間は午前11時から夜9時まで 。同イベントでは、カレー百名店や食べログ3.5点超えの実力店が集結し、カレーシーンの“今”を体感できる。

メイン写真

　最大の目玉は、ラーメン百名店とカレー百名店がタッグを組んだ会場限定コラボカレーだ 。カレー百名店「wacca」(食べログ3.77点)をホストに、ラーメン百名店「うずとかみなり」(同3.91点)、「亀戸煮干中華蕎麦つきひ」(同3.77点)、「博多ラーメン でぶちゃん」(同3.71点)との異次元コラボが実現する。

wacca
リッチなカレーの店 アサノ
カリー・ザ・ハードコア

　参加店舗は「kitchen and CURRY」(同3.81点)、「カレーショップ初恋」(同3.75点)、「ケニックカレー」(同3.68点)など、食べログ3.5点を超える名店ばかり 。大阪の名店「旨香唐（シカト）」(同3.65点)や、早稲田の人気ラーメン店「Zweiter Laden」(同3.65点)も参戦する。

ケニックカレー
カレーショップ初恋
旬香唐

　会場では食べ比べしやすいよう「カレールー(ハーフサイズ)600円」「ライス400円」の統一ルールを採用 。来場者が自分だけのオリジナル「あいがけカレー」を自由に創造できるスタイルとなっている。


東京カレンダー 2025年 12月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場


ネゴンボ33のスパイスカレー
￥1,782
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《小松暁子》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グルメ

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top