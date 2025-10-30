食べログ3.5点超えの実力店が集結！「東京カレー万博」新宿大久保公園で初開催決定！ | RBB TODAY

東京最大級のカレーイベント「東京カレー万博」が、12月2日(火)から14日(日)までの13日間、新宿区立大久保公園で初開催される 。時間は午前11時から夜9時まで 。同イベントでは、カレー百名店や食べログ3.5点超えの実力店が集結し、カレーシーンの“今”を体感できる。

メイン写真

最大の目玉は、ラーメン百名店とカレー百名店がタッグを組んだ会場限定コラボカレーだ 。カレー百名店「wacca」(食べログ3.77点)をホストに、ラーメン百名店「うずとかみなり」(同3.91点)、「亀戸煮干中華蕎麦つきひ」(同3.77点)、「博多ラーメン でぶちゃん」(同3.71点)との異次元コラボが実現する。

wacca

リッチなカレーの店 アサノ

カリー・ザ・ハードコア

参加店舗は「kitchen and CURRY」(同3.81点)、「カレーショップ初恋」(同3.75点)、「ケニックカレー」(同3.68点)など、食べログ3.5点を超える名店ばかり 。大阪の名店「旨香唐（シカト）」(同3.65点)や、早稲田の人気ラーメン店「Zweiter Laden」(同3.65点)も参戦する。

ケニックカレー

カレーショップ初恋

旬香唐

会場では食べ比べしやすいよう「カレールー(ハーフサイズ)600円」「ライス400円」の統一ルールを採用 。来場者が自分だけのオリジナル「あいがけカレー」を自由に創造できるスタイルとなっている。