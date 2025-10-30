ENHYPEN・ソンフン、JTBC「2026冬季オリンピック」ブランドソングのフィーチャリングに参加！ | RBB TODAY

ENHYPENのソンフンが、JTBC「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」ブランドソングのフィーチャリングに参加した。

10月29日、JTBCのユーチューブチャンネルを通じて、ソンフンがフィーチャリングで参加したDynamic Duoの楽曲『Watch it, Feel it』が公開された

『Watch it, Feel it』は、オリンピック舞台に立つ選手たちの若くてクールなエネルギー、競技ごとに繰り広げられるぴりっとした瞬間を躍動的でトレンディなサウンドで表現した楽曲だ。Dynamic Duoのパワフルなラップとソンフンの魅力的なボーカルが調和し、爆発的なシナジーを生み出している。

（写真＝(P)&(C) BELIFT LAB Inc.）ソンフン

韓国体育会の広報大使として活動しているソンフンは、デビュー前にフィギュアスケート国家代表として活躍するなど、スポーツと深い縁がある。彼は今回の楽曲を通じて、2026年2月に開かれる冬季オリンピックに対する期待感と熱気を一層高めた。

ソンフンは所属事務所BELIFT LABを通じて「『Watch it, Feel it』に参加できるということだけでも嬉しかったが、大先輩たちと一緒に制作もすることができて光栄だった」とし、「レコーディングをしながら自然にテンションが上がり、早くENGENE（ファンダム名）に聞かせたかった。『Watch it, Feel it』を聴きながらミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックを楽しんでほしい」と感想を述べた。

なお、ソンフンが所属するENHYPENは最近、9都市32回公演で計67万6000人余りの観客を動員した自身最大規模のワールドツアー「WALK THE LINE」を成功的に終えた。グローバルアーティストとして存在感を強める彼らの今後の活躍に、ますます期待が高まっている。

◇SUNGHOON（ソンフン） プロフィール

2002年12月8日生まれ。本名パク・ソンフン。CJ ENMとBig Hitエンターテインメントが設立した合併法人BELIFT LABによるオーディションプログラム『I-LAND』に出演し、2020年11月にENHYPENのメンバーとしてデビューした。同番組出演以前はBig Hitエンターテインメントに練習生として所属しており、フィギュアスケート選手出身という異色な経歴を持つ。選手として活動した当時から端正なビジュアルに定評があっただけでなく、『I-LAND』放送当時は「スポーツの経験からなのか、毎日着実に成長している」と地道な努力が称賛されることもあった。

