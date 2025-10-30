TXT、日本のチャートを席巻中！新日本ALがオリコン＆ビルボードジャパン等で1位 | RBB TODAY

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERが日本のオリコン週間チャート“2冠”を達成した。

10月30日、オリコンによると、TOMORROW X TOGETHERの日本3rdフルアルバム『Starkissed』は、最新の「週間合算アルバムランキング」（11月3日付・集計期間：10月20～26日）で32万4962ポイントを獲得し、トップに君臨した。

これは同グループがリリース初週に記録した歴代最高点で、去る7月にリリースした4thフルアルバム『The Star Chapter：TOGETHER』を上回る。同チャートは、CDセールスとデジタルダウンロード数、ストリーミング回数などを合算して順位をつけている。

TOMORROW X TOGETHERは、同アルバムで通算13度目の「週間合算アルバムランキング」1位を記録した。

同アルバムは、同期間に集計された「週間アルバムランキング」でも1位となり、“2冠”に輝いた。「週間デジタルアルバムランキング」では2位を獲得し、人気を証明した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）TOMORROW X TOGETHER

また、10月29日に公開されたビルボードジャパン（集計期間：10月20～26日）のチャートでも“1位集め”を続けた。『Starkissed』は「トップアルバムセールス」トップに直行し、タイトル曲『Can't Stop』は急上昇チャートである「ホットショットソング」1位を記録した。

日本の大手音源サイトLINEミュージックでの活躍も続いた。新アルバムは「週間アルバムチャート」（集計期間：10月22～28日）で1位になった。リリース直後、8日連続（10月20～27日付）で「デイリーアルバムチャート」トップを守った後に収めた成果だ。

なお、TOMORROW X TOGETHERは来る11月3日、東京ドームで開催される「NHK MUSIC SPECIAL ‘NHK MUSIC EXPO LIVE 2025’」のステージに立つ予定だ。

（記事提供＝OSEN）

