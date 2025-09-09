TWICE・チェヨン、好み全開のMVに視線釘付け！新曲『Shoot（Firecracker）』ティザー公開 | RBB TODAY

ソロデビューを3日後に控えたガールズグループTWICEのメンバー、チェヨンがタイトル曲『SHOOT（Firecracker）』のミュージックビデオティザーを初めて公開した。

9月9日、所属事務所JYPエンターテインメントは、TWICE公式SNSにチェヨンの1stソロフルアルバム『LIL FANTASY vol.1』のタイトル曲『SHOOT（Firecracker）』のミュージックビデオの一部を公開した。

約14秒の短い映像でもチェヨンが持つ独特の好みが明らかになり、注目を集めている。くるくる回るカメラアングルに続き、チェヨンの強烈な目つきで終わるティザー動画がミュージックビデオ本編への好奇心を刺激している。

（写真＝JYPエンターテインメント）チェヨン

チェヨンが作詞、作曲、編曲に参加したソロデビュー曲『SHOOT（Firecracker）』は、遊び心のあるメロディーラインが際立つ楽曲で、力強い抱負を叫ぶ。待望の1stソロアルバムとチェヨンのこれからのキャリアに対する自信が込められている。

なお、来る9月12日13時、チェヨンは1stソロフルアルバム『LIL FANTASY vol.1』とタイトル曲『SHOOT（Firecracker）』をリリース予定だ。

◇チェヨン プロフィール

1999年4月23日生まれ。本名ソン・チェヨン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインラッパーを担当している。華奢で小柄な体形で、ついたあだ名はちびラッパー。髪型やメイクでしっかりと自身の個性を表現していることから、ファンの間ではたびたび「真似したいスタイル」と話題に上がる。2024年4月、10歳年上の韓国男性歌手Zion.T（ザイオンティ）との交際を認めた。

