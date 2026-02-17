日本で研鑽を積んで五輪で金、17歳のスノボ女王チェ・ガオンが凱旋　大財閥会長に感謝した理由【ミラノ五輪】 | RBB TODAY

韓国ウィンタースポーツ史に新たな1ページを刻んだチェ・ガオン（17、世和高校）が凱旋した。

金メダルの興奮冷めやらぬなか、“女王”は何を語ったのだろうか。

2026ミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボード女子ハーフパイプで金メダルを獲得したチェ・ガオンは、2月16日に帰国した。

彼女はイタリア・リヴィーニョのスノーパークで行われた決勝で最終90.25点を記録し、劇的な金メダルを獲得した。特に1回目の試技で転倒し、完走すら危ぶまれる状況からつかんだ快挙で、韓国の雪上種目史上初の金メダルである。

帰国後、母国メディアの取材に応じたチェ・ガオンは、「ミラノではあまり実感がなかった。韓国に戻って迎えてもらい、ようやく実感が湧いてきた。今は本当に幸せ」と笑顔を見せ、「こんなにたくさん来てくださるとは思わず、少し戸惑って恥ずかしいが、その分とても幸せで感謝している」と語った。

食べたい料理を聞かれると、高校生らしい答えを披露。「おばあちゃんの肉チヂミが一番食べたい。ドバイもちクッキーもすごく食べたかったが、別の方がミラノでくださったので食べてきた。マーラータンも食べたい」と明かした。

（写真提供＝OSEN）チェ・ガオン

また、スキーやスノーボード支援を続けてきたロッテグループのシン・ドンビン会長への感謝も忘れなかった。彼女は2024年、スイスW杯出場中に腰を負傷し、現地で緊急手術が必要になった際、シン会長が約7000万ウォン（約700万円）の手術費を支援していた。

チェ・ガオンは「一番つらい時期に応援してくださり、大きな支援もしていただいたおかげで今ここに立てている。いつも感謝しかない」と述べた。

彼女の快進撃はまだ始まったばかりだ。金メダル獲得後、その生い立ちや背景にも注目が集まった。特に、韓国にはハーフパイプの練習施設が1つしかないため、日本で研鑽を積んでいたというエピソードが大きな話題となった。

（写真提供＝OSEN）チェ・ガオン

チェ・ガオンは「遠い目標は特に決めていないが、これからもっと努力してより良い技をたくさんお見せしたい。常に多彩な技を披露したい」と力強く語った。

