亀梨和也主演『ストーブリーグ』に出演決定！『プデュ』デビュー組出身チャ・ジュノ、俳優として日本進出 | RBB TODAY

オーディション番組『PRODUCE X 101』のデビュー組出身で、現在はDRIPPINとして活動中のチャ・ジュノが、グローバル俳優としての歩みを続ける。

チャ・ジュノは3月28日、日本のLeminoおよびWOWOWで配信される亀梨和也主演ドラマ『ストーブリーグ』に、イム・ミンジョン役で出演する。

『ストーブリーグ』は、2019年に韓国SBSで放送された同名ドラマを原作とする日本リメイク作品。野球経験のない新任ゼネラルマネージャー（GM）が、万年最下位のプロ野球チームの再建に挑み、オフシーズン中に球団フロント陣が繰り広げる熾烈な奮闘を描く。

劇中でチャ・ジュノが演じるイム・ミンジョンは、リメイクにあたり原作の人物設定を取り入れながら再構築されたプロ野球選手の役どころだ。原作とは異なる新たな側面を持つキャラクターを、チャ・ジュノがどのように表現するのか注目が集まっている。

チャ・ジュノ

『ストーブリーグ』は、韓国版が社会現象級の人気を博したことでも知られ、日本リメイクの制作発表時から大きな話題を呼んだ。チャ・ジュノは昨年、U+モバイルのオムニバスドラマ『ファースト・ラブ』（原題）に出演。続く次回作『推しのハウスメイドになりました』に加え、今回の話題作『ストーブリーグ』への出演も決まり、俳優として着実に活動の幅を広げている。

日本と韓国を行き来しながら、安定した演技力と自然な日本語で存在感を高めてきたチャ・ジュノ。『ストーブリーグ』ではスポーツドラマ特有のリアリティと人物の成長物語をどう描き出すのか、俳優としての新たな魅力に期待が高まる。

なお、『ストーブリーグ』は3月28日よりLeminoおよびWOWOWで配信予定だ。

