齊藤京子、10月火曜連ドラで「全身整形後の母」演じる！水野美紀と“同一人物役”でW主演！ | RBB TODAY

カンテレ・フジテレビ系で10月7日（火）にスタートする火曜よる11時連続ドラマ枠「火ドラ☆イレブン」の新作が、齊藤京子と水野美紀がW主演で"同一人物"を演じる『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』に決定した。

同ドラマは、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野美紀）が、全身整形で25歳の篠原レイコ（齊藤京子）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに"新米ママ"として潜入する、衝撃の復讐エンターテインメント。原作は、あしだかおる氏・アオイセイ氏による同名人気漫画（電子コミック）となる。

『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか?』©あしだかおる・アオイセイ／ぶんか社

物語は、介護士として働く篠原玲子が、ある日娘と孫がマンションから飛び降り、孫は意識不明の重体、娘は亡くなってしまうところから始まる。愛する家族を失い、悲しみに暮れる玲子のもとに、非通知の電話が。「娘は、ママ友に殺された」――。

激しい怒りをおぼえるとともに、絶望に襲われ、廃ビルの屋上のへりに立つ玲子。すると、玲子の前に謎の整形外科医が現れる。「死ぬくらいなら、生まれ変わったらどうだ」。その一言で、玲子は驚がくの復讐方法を決意する。それは、全身整形を施して、若く美しい母・篠原レイコ（齊藤京子）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友たちを社会的に抹殺すること。

レイコは、ある手段で隣人の子どもを自分の子どもにし、素性を隠してママ友グループに潜入。我を忘れ、あらゆる手段を使って一人一人成敗していくが、その先には誰も予想できない"黒幕"が潜んでいて…。

『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか?』

全身整形前の"玲子"を演じるのは、『踊る大捜査線』シリーズ（フジテレビ系）や、『奪い愛』シリーズ（テレビ朝日系）に出演し、その"怪演"がたびたび話題になる俳優・水野美紀。ドラマ・映画・舞台に限らず、『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）などバラエティー番組でも活躍し、幅広い世代から支持される。カンテレ制作のドラマで主演をつとめるのは初。

そして、全身整形後の"レイコ"を演じるのは、元日向坂46でカンテレ・フジテレビ系ドラマ初主演の俳優・齊藤京子。齊藤は、2023年にドラマ『泥濘の食卓』（テレビ朝日系）で初の単独主演を飾って以来、今年はドラマ『いきなり婚』（日本テレビ系）で主演、ドラマ『あやしいパートナー』（MBS・TBS系）でW主演をつとめるなど大活躍。さらに、来年１月に公開を控える初主演映画『恋愛裁判』は、「第78回カンヌ国際映画祭」カンヌ・プレミア部門へ正式出品され、大きな話題に。また、ヒコロヒーとの冠トークバラエティー『キョコロヒー』（テレビ朝日系）では、その自然体な姿が評判を呼ぶなど、活躍の幅を広げている。

齊藤は「初めてタイトルを聞いたときは、これまでにない感じがして衝撃的でした。見た目は25歳だけど、中身は55歳。初めて演じるジャンルと役柄なので、今はドキドキワクワクしています」とコメント。水野は「見たらスカッとする復讐劇。日ごろの鬱憤を晴らしたいです（笑）」と語っている。