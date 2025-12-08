EXO、約2年半ぶりのカムバックに高まる期待…新アルバム『REVERXE』のトレーラー公開！ | RBB TODAY

EXOがカムバックへの期待を高めた。

12月8日0時、EXOの公式YouTubeチャンネルで公開されたトレーラーでは、カイを除くメンバーたちが、グループの世界観である“超能力”を信じられず、現実を夢のように感じてしまう状況に置かれながらも、何かに導かれるようにして再び“生命の樹”の前へ集まっていく様子がシネマティックに描かれている。

特にトレーラーの終盤では、8thフルアルバムのタイトル『REVERXE』が公開された。「真に一つになる日、新しい世界が開かれる」というEXOの世界観に基づき、“回帰する”という意味を持つ英単語「Reverse」をEXOらしい表現で再解釈し、「再び新たな世界が開かれる」というメッセージを込めたタイトルで、ファンの期待を一層高めている。

EXOは2012年のデビュー当時から独自の世界観を構築し、K-POPシーンに“世界観ブーム”を巻き起こした。今年9月には皆既月食を思わせる新ビジュアルを披露してグローバルファンを惹きつけたこともあり、2023年7月の7thフルアルバム『EXIST』以来、約2年半ぶりとなる新作『REVERXE』への関心が高まっている。

さらにEXOは12月14日14時と19時、仁川インスパイアアリーナでファンミーティング「EXO’verse」を開催予定だ。今冬、驚異的な勢いでチャートを逆走中の『First Snow』をはじめとしたヒット曲のステージに加え、8thフルアルバムに収録される新曲も初披露される予定で注目を集めている。

