愛した夫は何を隠していたのか…“記憶喪失の妻”との夫婦愛を描く韓国映画『あなたが眠る間』 | RBB TODAY

愛した夫は何を隠していたのか…“記憶喪失の妻”との夫婦愛を描く韓国映画『あなたが眠る間』

©2024 STUDIO KILLERWHALE & LOGLINE STUDIO All Rights Reserved.
　9月5日より、韓国映画『あなたが眠る間』がシネ・リーブル池袋他全国で順次公開される。

　同作は、記憶を失った妻と秘密を抱える夫の衝撃的な愛の在り方を描いたラブストーリーだ。小説家ジュンソクと美術講師ドッキは幸せな結婚生活を送っていた。しかしドッキは事故の後遺症で2年間の記憶を失っている。夫に深い愛情を抱く一方、記憶を教えようとしないジュンソクの態度に違和感を覚えていた。ジュンソクが執筆で家を離れていたある日、ドッキは衝撃的な電話を受ける。

　さらに、夫の交通違反や多額のカード利用、不審な行動が次々と明らかに。愛した夫は何を隠していたのか。やがてドッキは想像を超える真実に辿り着く。同作は一筋縄ではいかない、ミステリー要素を含む衝撃的かつ号泣必至の大人のラブストーリーとなっている。

　監督は、1997年に初監督作『接続 ザ・コンタクト』が本国で大ヒットを記録し、2本目のサスペンススリラー『カル』で世界的注目を集めた名匠チャン・ユニョン。

　愛した夫の“真実”を追い求める妻を演じるのは、ドラマ『シスターズ』『グリーン・マザーズ・クラブ』などで印象深い演技を見せたチュ・ジャヒョン。そして、ドラマ『夫婦の世界』『支配種』ほか多くの作品で人気の高いイ・ムセンが、どこか謎めいた雰囲気を漂わせながら優しく妻に寄り添う夫を好演している。


アルファ村上

