「コントロールできない」BTS・JUNG KOOKの熱愛説に言及か　“解散”まで考えたリーダーRMの苦悩と愛 | RBB TODAY

BTSのリーダーRMが、グループの未来に対する深い悩みを率直に明かし、チームを率いるリーダーとしての真摯さと責任感を示した。

最近、Weverseライブを通じてRMは「解散したほうがいいのか、チームを中断したほうがいいのか、そんなことを何万回も考えてきた」と告白した。

RMは、メンバー間のプライベートに関する話題にも触れ、「メンバーをコントロールすることはできない」と率直に述べた。さらに「もはやチームを代表できるとは思わない。僕は一人の人間にすぎない」とし、「2017～2018年頃まではリーダーとして役割を果たしていたと思うが、今はメンバーも30歳だ。それぞれが独立した人格であり、誰かを導くという概念は適用しにくい」と説明した。

リーダーとして感じてきた苦悩と責任を率直に示したものだ。

それでもRMは、「今このチームを続けているのは、僕たち同士への深い愛情があるからであり、今このライブを見ている皆さんへの愛と尊重があるからだ」と述べ、チーム継続の明確な理由を語った。個人的な悩みを超え、メンバーとファンへの愛でチームを導いてきたリーダーシップの本質を見せた瞬間だ。

（画像＝Weverse）RM

RMは、来年春に発売予定の新アルバムの準備状況も明かした。「アルバムはほぼ出来上がっていて、昨日もみんなで練習した。撮影もしていて、毎日練習もしている。しっかり準備してお見せしたい」と約束した。

特に「最後のコンサートが2022年10月なので、もう3年以上経った。すぐにでも公演したい」と語り、コンサートへの強い渇望を表現した。同時に「準備が必要だ。やれることが準備しかなくてもどかしいのも事実だ」とし、現在の率直な心情も伝えた。

RMは「なぜ2025年下半期を空白にしたのか、何もしていなかったのかと言われるが、僕たちも空白にしたくはなかった」と述べ、「僕も除隊後に多くの活動をしたかったが、言えないことがある」と説明した。

「僕たちは活動したかったが、できなかった理由がある。下半期に活動しないことにした理由があったが、それを言う権利は僕にはない」と述べ、具体的な事情には触れなかったものの、ファンの疑問や残念な気持ちに誠実に向き合う姿を見せた。

RMはメンバーの個人的成長についても深い洞察を示した。「毎日カメラの前にいるだけの人生で人生そのものを生きられないなら、その人の歌にどんな香りが宿るだろうか。メンバーも遊び、一人の人間になってこそ良いコンテンツが生まれる」と述べ、個人的経験の重要性を強調した。

（写真提供＝OSEN）左からRM、J-HOPE、V

続けて、「そうしてこそ一人の個性が普遍的に届く。僕たち歌う人間は欠点も多く不足もあるが、僕たちの“わちゃわちゃ感”やさまざまなものが、僕たちの作品づくりに役立つと信じている」と付け加え、完璧さではなく真実性を追求するアーティストとしての哲学を示した。

RMは「僕たちは12月も練習し撮影もする。もう少しだ」と述べ、「長い時間、待たせて本当に申し訳ない。しかし僕たちは必ず戻ってくる。しっかりやってみせる」と決意を示した。

BTSは2024年のJINとJ-HOPEを皮切りに、今年はRM、V、JUNG KOOK、JIMIN、SUGAまで全員が兵役義務を完了した。来年春、完全体として戻ってくる予定だ。

一方で、BTSの“末っ子”JUNG KOOKと、ガールズグループaespaのウィンターの熱愛説が12月5日に浮上。しかし、両側の所属事務所が何ら立場を示さず、沈黙を続けていることで、「違うのであれば否定したはず」と熱愛説に真実味が増している複雑な状況となっている。

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派でもある。BTSメンバーの中で最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクはBTSのデビューの経緯について「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。最年少メンバーのJUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。兵役のため2023年12月に入隊。2025年6月10日に除隊した。

