過去にはTWICE・モモと交際…SUPER JUNIOR・ヒチョル、共演者の「女が多い」発言に怒り爆発!? | RBB TODAY

SUPER JUNIORのヒチョルが、母に誤解を招いてしまった“共演者たち”の発言に怒りをあらわにした。

12月7日に放送されたSBSのバラエティ番組『アラフォー息子の成長日記』では、タレントのソ・ジャンフンとタク・ジェフンが“母ベンジャーズ”の旅行ガイドとして登場。スタジオには母親たちの代わりに息子たちが総出演するという、番組史上初の“息子たちの回”が展開された。

ヒチョル、俳優イ・ドンゴン、チェ・ジニョク、タレントのホ・ギョンファンは、顔を合わせるなりどこかぎこちない様子。するとシン・ドンヨプが「酔っていない状態で昼間に会うなんて、久しぶりだな」と笑いを誘った。

さらにシン・ドンヨプは「お父さんたちが座っている時よりも気まずいぞ。お前たち、なんでここにいるんだ？」とツッコミ、スタジオは大爆笑に包まれた。

（画像＝『アラフォー息子の成長日記』）ヒチョル

ソ・ジャンフンも「キム・ヒチョルさんがこうして座っている姿、なんだか不思議だ」と話すと、ヒチョルは「兄さんが俺のことをキム・ヒチョル“さん”って呼ぶの、違和感すごい」と困惑した表情を見せた。

番組ではヒチョルが、母が“『アラフォー息子の成長日記』卒業”を望んでいることを告白。「母は早くこの番組をやめてほしいって言うんだ。俺が『アラフォー息子の成長日記』のせいで結婚できないと思ってるみたいで」と明かし、一同を驚かせた。

さらにヒチョルは「兄さんたち、カメラが回ってない時に母に“ヒチョルは女が多い”とか言うの、やめてくれよ。母から“誰と会ってるの？”って電話が来るんだ」と、母親の誤解につながったエピソードを暴露。

するとソ・ジャンフンが「俺たち、それカメラ回ってるときにも言ってるぞ」ととぼけて返し、再び笑いを誘った。

なお、SBSのバラエティ番組『アラフォー息子の成長日記』は、母親の視点から息子の生活を観察し記録する人気バラエティで、韓国で毎週日曜21時に放送されている。

（記事提供＝OSEN）

◇ヒチョル プロフィール

1983年7月10日生まれ。韓国・江原道出身。SMエンターテインメントで約3年間トレーニングを受け、2005年のドラマ出演によって芸能界入り。それから8カ月後にK-POPグループSUPER JUNIORのメンバーに加わった。韓国芸能界きっての美形顔と自由奔放な性格の持ち主。その個性的なキャラクターがバラエティ番組で生かされ、高い知名度を誇るようになる。日本のサブカルチャーオタクとしても有名。2020年1月にTWICE・モモとの交際を認めたが、2021年7月に破局した。

