“薬物性接待事件”で逮捕の湊川えりか、衝撃グラビアデビュー！ | RBB TODAY

2日に発売された『週刊FLASH』（光文社）最新号で、薬物性接待事件で逮捕されるも不起訴となった元レースクイーン・湊川えりかが初登場している。

湊川えりか(C)光文社/『週刊FLASH』 写真◎小塚毅之

湊川は京都府出身の32歳。16年にモデル事務所に所属し、CM出演やレースクイーンとして活躍。25年5月、薬物性接待事件で逮捕されるも不起訴。今回がグラビアデビューとなる。同号では、8ページの袋とじで体育座り姿のセミヌードカットや、白い布を体に巻きつけているセミヌードカットなどを披露。Hカップの圧倒的なプロポーションを大胆に見せたスキャンダラスなグラビアを展開している。