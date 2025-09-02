 国民的アイドルがダイナマイト爆破ドッキリで大慌て！？“今じゃありえない”昭和・平成テレビの豪快映像を一挙紹介 | RBB TODAY
国民的アイドルがダイナマイト爆破ドッキリで大慌て！？“今じゃありえない”昭和・平成テレビの豪快映像を一挙紹介

左から）YOU、吉村崇（平成ノブシコブシ）、宮舘涼太（Snow Man）、あの、柴田英嗣（アンタッチャブル）『ぶっとび！ 昭和・平成テレビの豪快伝説』（C）フジテレビ
　2日19時から、バラエティ特番『ぶっとび！昭和・平成テレビの豪快伝説』（フジテレビ系）が放送される。

　同番組は、昭和・平成のテレビ史に残る衝撃の“豪快”映像を部門別にランキングで紹介し、その豪快っぷりから人生の学びを得るバラエティ。前回に引き続き、“令和屈指の豪快アイドル”を目指す宮舘涼太（Snow Man）と、自称“平成の豪快芸人”吉村崇（平成ノブシコブシ）がダブルMCを務める。

　今回は「なるほど豪快リポーター部門」「今じゃありえない！豪快ドッキリ演出部門」「豪快すぎる引田天功伝説」「昭和の豪快番組部門」「テリー伊藤の豪快すぎる企画部門」の5部門に分けて、幅広いジャンルの豪快映像を振り返る。

　注目は「なるほど豪快リポーター部門」での、81年から放送されていたクイズ番組『なるほど！ザ・ワールド』での朝ドラ女優やアナウンサーによる体当たりリポート。牛を使って家を丸ごと引っ越しする海外の衝撃映像などが紹介される。「今じゃありえない！豪快ドッキリ演出部門」では、76年より放送された『スタードッキリ㊙報告』から、昭和ならではの豪快すぎるドッキリ映像を紹介。香西かおりがドッキリで見せた、YOUを虜にしたかっこよすぎる“マジギレ”姿や、国民的アイドルがダイナマイト爆破ドッキリで大慌てする様子が放送される。

　「豪快すぎる引田天功伝説」では、プリンセス天功が引田天功を襲名するきっかけとなった壮絶な初イリュージョン映像を公開。さらに、引田天功の口から埋蔵金の新たなヒントが語られる。「昭和の豪快番組部門」では、1980年代に放送された大学生たちが己の忍耐力を競い合うバラエティ番組『ザ・ガマン』での、学生たちの意地と我慢する姿を紹介。

　豪快パネラーとして、あの、柴田英嗣（アンタッチャブル）、YOUが登場し、時に感動、時に爆笑を呼ぶ豪快映像にスタジオに歓声が巻き起こる。恒例の宮舘プレゼンツのコーナー「スゴいよ！豪傑様」では、豪快すぎる記者会見の映像をランキング形式でお届け。勝新太郎の豪快で大胆な謝罪会見に一同は大興奮。今回も宮舘はMCながら、一切台本を頭に入れないという豪快なマインドでスタジオ進行に臨む。


《アルファ村上》

