「刺激強め…」BLACKPINK・リサ、“極上ライン”あらわのボディスーツ姿で完璧スタイル披露【PHOTO】 | RBB TODAY

BLACKPINKのリサが、大胆な衣装で見事なボディラインを披露した。

リサは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、11月22日・23日にフィリピン・マニラで開催された「BLACKPINK WORLD TOUR in Manila」のバックステージで撮影されたオフショットだ。

写真の中のリサは、ブラックを基調とした大胆なボディスーツを着用している。スーツに施されたモザイク調の装飾とヌードカラーの生地が重なり、彫刻のようなシルエットを披露。幻想的で妖艶な雰囲気を漂わせている。

さらに、背中が大きく開いたデザインやウエストラインから脚にかけての“曲線美”が視線を奪う。ボディラインが強調されるタイトなシルエットの衣装が、鍛え上げられたリサのスタイルを際立たせ、圧巻のカリスマオーラを放っている。

（写真＝リサInstagram）

この投稿を見たファンからは「女神だ」「完璧なスタイル」「刺激強め…」「美しすぎて息止まった」などのコメントが寄せられている。

なお、リサが所属するBLACKPINKは現在、ワールドツアー「DEADLINE」を開催中で世界各地のファンと交流を続けており、来年1月16日～18日には東京ドームで公演を行う予定だ。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格。

