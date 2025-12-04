“丸見え”の美脚に釘付け！韓国女子ゴルファー、大胆オフショル衣装に反響多数「モデルかと思った」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国女子ゴルファーのパク・ヘジュンが、美脚あらわなドレス姿でファンを魅了している。

パク・ヘジュンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「初めての大賞授賞式。式に参加することができて光栄でしたし、来年もまた来ることができるよう一生懸命頑張って、より良い姿をお見せします。今年一年、本当にありがとうございました」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、先月28日に行われた韓国女子ツアーの年間表彰式に参加した際のパク・ヘジュンが写っている。華奢な肩のラインが覗く黒のオフショルダードレスで、普段のゴルフウェア姿と違った大人びた雰囲気が印象的だ。

また、スラリとした美脚もあらわになった大胆なドレスデザインで、投稿を目にしたゴルフファンを魅了。実際、彼女の美貌似は「KLPGAの女神だ…」「本当に美しすぎる！」「モデルかと思いました」「ドレスがお似合いです」など多くのコメントが寄せらていた。

（写真＝パク・ヘジュンInstagram）

パク・ヘジュンは2003年5月2日生まれの22歳。身長177cmの長身ゴルファーで、2021年にプロ転向。今年7月の「ロッテオープン」で初優勝を果たし、獲得賞金6億7648万6189ウォン（日本円＝約7182万円）で賞金ランキング11位に入った。今回の「2025 KLPGA対象授賞式」ではウィナーズクラブ賞を受賞し、副賞として韓国女子ツアーの公式アンダーウェアパートナーを務める「感嘆ブラ」の商品券100万ウォン（約10万円）分を受け取った。

