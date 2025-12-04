革ベルトだけで胸を覆う大胆さ！豊胸公表のJessi、ボリューム感を堂々と見せた衣装の数々が話題【PHOTO】 | RBB TODAY

歌手Jessi（ジェシー）が憧れの体型を披露した。

去る12月2日、ジェシーは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「地獄を経験したのに天国に行けるのか」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ジェシーの4thミニアルバム『P.M.S.』のタイトル曲『Girls Like Me』のミュージックビデオの撮影の裏側を捉えたものである。

（写真＝ジェシーInstagram）

写真のなかのジェシーは、さまざまな衣装を着て雰囲気の変化を楽しんでいる。ファーブーツが特徴的なルックから、白色のクロップトップの上にレザーブルゾンを着たかっこいいルックまで、独自の着こなしで圧倒的なスタイルの良さを見せつけた。

投稿を目にしたファンからは、「すべてのコンセプトに異なる魅力がある」「心奪われる」「素敵すぎる」といった反応が寄せられていた。

なお、ジェシーは11月12日に最新アルバム『P.M.S.』をリリースした。

◇ジェシー（Jessi） プロフィール

1988年12月17日生まれ。ニューヨーク出身の韓国系アメリカ人。本名はジェシカ・ヒョンジュ・ホで、韓国名はホ・ヒョンジュ。2003年に15歳で単身渡韓し、2005年12月に「Jessica H.O」としてソロデビュー。2006年にはヒップホップグループUPTOWNのメンバーとしても一時活動した。2014年に活動名を現在の「Jessi」に変更し、ヒップホップグループ「Lucky J」の一員として2016年まで活動。以降はソロ歌手として活動を行っており、2019～2022年には歌手PSYが設立した芸能事務所P NATION、23～24年には歌手パク・ジェボムが設立した芸能事務所MORE VISIONに在籍した。

