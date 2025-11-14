本日『第76回NHK紅白歌合戦』出場者発表！発表会見を12時30分頃からライブ配信 | RBB TODAY

11月14日12時30分頃から第76回NHK紅白歌合戦の出場歌手発表会見がライブストリーミング配信される。視聴は紅白オフィシャルホームページ、紅白オフィシャルX、NHK MUSIC YouTubeチャンネルで可能となっている。
今年の紅白歌合戦は「つなぐ、つながる、大みそか。」がテーマ。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーの4名が務める。同番組の本放送は12月31日午後7時20分から11時45分まで予定されている。中断ニュースも含まれる見込みだ。NHK ONE（新NHKプラス）では同時・見逃し配信も実施される。らじる★らじるでは同時・聴き逃し配信が行われる予定だ。
番組に関する情報は公式ホームページ、X（@nhk_kouhaku）、Instagram（@nhk_kouhaku）、LINEで随時更新される。
※第76回NHK紅白歌合戦 出場歌手発表会見（NHK公式YouTubeより）
