日向坂46・松田好花、ライブ中の裏話！イヤホンからは「金村美玖の声しかしない」 | RBB TODAY

28日深夜に『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX』（ニッポン放送）が放送。同番組では日向坂46の松田好花がパーソナリティを務め、今回はゲストに金村美玖を迎え「2025夏・やり残したことを全部やっちゃおうスペシャル！」と題してトークが繰り広げられた。

トークは金村の「声」に関する話題に。「声が大きい」とよく言われるという金村は「（母親からのメッセージで）『美玖の声は聞き取りやすいし通るから、ラジオとかMCとか向いていると思うよ』って言ってくれたことがあって。そこから（声に）自信を持ってる」と語った。この話に松田は「ライブの時にイヤモニ（ライブで自身やメンバーの演奏をモニタリングするために使用するイヤホン）するじゃん？耳に声が返ってくるんですけど、だいたい金村の声しかしないっていう（笑）」と明かし、金村も「私もイヤモニの時は自分の声が聞こえるなって思いながらやってる」と応じた。

さらに話題は15thシングル『お願いバッハ！』のMV撮影へ。松田が「金村さんが声が出ないぐらいのギリギリでやってたからさ。それを感じない完成度だったよね」と裏話を披露すると、金村は「みんな知らないと思うんですけど、あの日私がすごい風邪を引いていて。本当に、笑うとヤカンの音しか出なくて。まともに喋れなくて。でもMV中は声とか録らないから、リップは全然できるんですけど、裏側ではゲホゲホ言ってて」と振り返った。

続けて「（小坂）奈緒と静かに見つめあうシーンがあるんだけど、途中で咳き込み我慢しながら顔が赤くなっちゃいそうで。でもなんとか耐えて…。で、奈緒ちゃんが大丈夫？って声かけてくれて。でも治りました！」と報告。すると松田は28日に行われた小坂と金村のYouTube生配信でも咳をしていたことを指摘し、「配信中にやってもらいたくなくて。すぐ（咳払いする声で）エエエってやるから」とツッコんだ。