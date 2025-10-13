元乃木坂46・松村沙友理が初参戦！知っていると自慢できる“USJの新常識”とは？ | RBB TODAY

13日19時から放送のバラエティ番組『呼び出し先生タナカSP』（フジテレビ系）に、国仲涼子・長尾謙杜（なにわ男子）・松村沙友理が初出演する。

同番組は、さまざまなゲストが生徒として担任のタナカ先生（田中卓志）に呼び出され、学校にまつわる“一斉テスト”に挑戦させられる、“勉強”と“笑い”を融合したお笑い教育“一斉テスト”バラエティだ。

今回の放送は「この秋行きたい！遊園地＆テーマパーク検定SP」として、全国の大人気遊園地やテーマパークの特別協力で各施設にまつわる問題を出題する。知っているとより遊園地やテーマパークが楽しくなること間違いなしの検定で、遊園地・テーマパーク好きの芸能人7人が優勝をかけて競い合う。

一列目左から）こうちゃん、国仲涼子／二列目左から）高橋真麻、杉浦太陽／三列目左から）えなこ、村重杏奈、横川尚隆『呼び出し先生タナカSP』（C）フジテレビ

今回タナカ先生に呼び出されたのは、国仲、長尾、松村のほか、こうちゃん、杉浦太陽、高橋真麻、、福田麻貴（3時のヒロイン）、の遊園地・テーマパーク好きの芸能人たち。

テーマパークの中でもユニバーサル・スタジオ・ジャパンが大好きという長尾が「年間パスもずっと持っていました！」と語ると、タナカ先生から「トータル何回行ったんですか？」という質問が。そこで長尾が回答した衝撃の来園回数に、スタジオからは驚きの声が上がった。さらに番組おなじみのメンバー、えなこ、村重杏奈、横川尚隆も登場する。

一列目左から）杉浦太陽、福田麻貴（３時のヒロイン）／二列目左から）村重杏奈、横川尚隆『呼び出し先生タナカSP』（C）フジテレビ

今回挑むテストは、日本全国にある人気遊園地やテーマパークの、知っていると自慢できる情報を問題にした「知っていると自慢できる日本の遊園地＆テーマパークテスト」、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンから新常識クイズを出題する「知りたがリスト・村重の新常識テスト」と、遊園地やテーマパークで見られるイルミネーションに関する「日本の遊園地＆テーマパーク絶景イルミネーションテスト」の3つ。

村重杏奈『呼び出し先生タナカSP』（C）フジテレビ

1時間目の「知っていると自慢できる日本の遊園地＆テーマパークテスト」では、「富士急ハイランドの観覧車に追加された絶叫ゴンドラは何？」や「ジャングリア沖縄のギネス世界記録に認定された施設はどっち？」など、知っていると自慢したくなることはもちろん、実際に行きたくなること間違いなしの問題が盛りだくさん。

さらに2時間目の「知りたがリスト・村重の新常識テスト」では、日本一の入場者数を誇る「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」の新常識に村重が迫った。「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが大好きだからこそ、これまで見たことあるような問題は出しません！」と序盤から意気揚々の村重。すると早速村重から「みんな“ユニバ”って言いますけど、“ユニバーサル”ってなんですか？」と、言われてみたら疑問に思う質問が飛び出る。