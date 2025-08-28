怪我をした理由を尋ねられたカヲル（ラウール）は愛実（木村文乃）に嘘をつき...『愛の、がっこう。』第8話 | RBB TODAY

28日よる10時より木曜ドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）第8話が放送される。

同作は、高校教師の小川愛実（木村文乃）とホスト・カヲル（ラウール）の愛を描く物語。第8話では、カヲル（ラウール）が勤めるホストクラブでの傷害事件のその後の展開が描かれる。家を出る決意をした小川愛実（木村文乃）を、父・誠治（酒向芳）は引き止めようとする。「今日は、部屋を探しに行くだけ」と伝えて外へ出た愛実は、カヲルが勤めるホストクラブ「THE JOKER」で傷害事件が起こったことを知り、店へと走り出す。

店の周囲にはマスコミや野次馬が集まっていた。取材をしていた町田百々子（田中みな実）は愛実を見かけ、驚いて声をかける。看板ホストのつばさ（荒井啓志）が狙われ、それを庇った誰かが刺されたと聞き、不安が高まる愛実。「チワワ先生」背後から聞き慣れた声がして振り向くと、立っていたのはカヲルだ。愛実はその場に崩れるようにうずくまってしまう。

『愛の、がっこう。』© フジテレビ

高熱で苦しむ愛実は百々子の部屋で介抱されることに。百々子は帰ろうとするカヲルを呼び止め、愛実の看病を任せて会社へと戻る。目を覚ました愛実は、カヲルが怪我をした理由を尋ねるが、カヲルは愛実にも「飲みすぎて転んだ」と嘘をつく。翌日、愛実が目を覚ますとカヲルの姿はない。愛実がダイニングキッチンに向かうと、テーブルの上に置かれた食事と手紙を見つける。

『愛の、がっこう。』© フジテレビ

『愛の、がっこう。』© フジテレビ

愛実のためにと一週間も会社を休んでいる誠治は、早急に結婚を進めるようにと川原洋二（中島歩）に激しく発破をかける。数日後、「THE JOKER」が営業を再開。カヲルが出勤すると、店の前に川原の姿が…。一方、社長・松浦小治郎（沢村一樹）は、事件を受けてある決断をする。

『愛の、がっこう。』© フジテレビ

木曜劇場『愛の、がっこう。』は毎週（木）よる10時から放送。TVer、FODでも見逃し配信される。

TVer：https://tver.jp/series/sra6s9jd34h

FOD：https://fod.fujitv.co.jp/title/80ku/