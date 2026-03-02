脱退メンバーも？ 拡散した少女時代・ティファニーの“結婚写真”、実はAI合成だった　所属事務所が否定 | RBB TODAY

少女時代ティファニーと俳優ピョン・ヨハンの“ウェディング写真”が拡散し、大きな話題となった。

しかしその写真は、AIによる合成だった。

ピョン・ヨハンの所属事務所チームホープは3月1日、問題のウェディング写真について「撮影した事実はない」と否定した。

ピョン・ヨハンとティファニーは2月27日に婚姻届を提出し、法的に夫婦となった。これにより2人の結婚に対する関心が自然と高まり、双方は簡素な礼拝形式の結婚式を検討していると伝えられている。

（写真提供＝OSEN）ティファニー（左）とピョン・ヨハン

2人の婚姻届提出のニュースを受け、オンラインコミュニティでは「ティファニーとピョン・ヨハン、ウェディング写真」というタイトルの投稿が拡散。ピンクカラーのスーツとドレスを着た2人が、少女時代メンバーたちの祝福を受けながらポーズを取る姿が写っていた。

写真にはグループを離れたジェシカの姿も見られたが、後に写真は合成であることが明らかになった。

（画像＝オンラインコミュニティ）問題となった写真

なお、ピョン・ヨハンとティファニーは、ディズニープラス『サムシクおじさん』で共演したことをきっかけに交際へ発展し、夫婦の縁を結んだ。

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。

