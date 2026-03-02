Red Velvet、“387日ぶり”の完全体にファン歓喜　ウェンディのソロコンフィナーレに集結 | RBB TODAY

Red Velvetのメンバーが約1年ぶりに集まり、変わらぬ絆を見せた。

ウェンディは3月2日、自身のSNSに「スンワン（ウェンディの本名）とともに完成したW:ealive」と書かれたスローガンを掲げ、メンバーたちと一緒に撮影した写真を公開した。

同写真は、ウェンディの初ソロワールドツアーのアンコールコンサート「W:ealive」の会場を訪れたメンバーたちの様子を収めたもの。公開された写真には、主役のウェンディを中心にアイリーン、スルギ、ジョイ、イェリのRed Velvetメンバー5人全員が集まっている。

ウェンディは贈られた花かごを手にウインクをしながら幸せそうな表情を浮かべており、メンバーたちはそれぞれの個性が表れたラフな装いで、ウェンディを応援するスローガンを掲げながら頼もしいサポートぶりを見せた。

特に今回の集合は、2025年2月8日に行われたRed Velvetのデビュー10周年記念ファンコンサートツアー以来、実に387日ぶりの“完全体”での姿という点で意義深い。当時、メンバーたちはファンとともに10周年を祝う華やかなステージを披露し、その後は個人活動に集中してきた。

一方、ウェンディは最近、ミュージカルとソロツアーを並行しながら精力的に活動している。メンバーたちは多忙なスケジュールの中でもツアーフィナーレを祝うために集まり、「それぞれの活動を続けながらも支え合う」“長寿グループ”の模範的な姿を改めて示した。

写真を見たファンからは「387日待ったかいがあった」「涙が出るほど久しぶりの完全体」「Red Velvetの絆は変わらない」「カムバックしてほしい」など、感激の声が相次いでいる。

◇ウェンディ プロフィール

1994年2月21日生まれ。本名ソン・スンワン。2014年にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。幼少期から優れた歌唱力に定評があり、グループ内ではメインボーカルを担当している。グループ活動以前には、事務所の練習生から成るプレデビューチーム「SMルーキーズ」の一員として、東方神起チャンミンの主演ドラマ『Mimi』（Mnet）の挿入歌を担当したことがある。

