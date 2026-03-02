ITZY・ユナ、3月23日にソロデビュー決定！『Ice Cream』リリースへ　グループから2人目 | RBB TODAY

ITZYのユナが3月23日、ソロデビューを果たす。

所属事務所のJYPエンターテインメントは3月2日、ITZY公式SNSチャンネルを通じてトレーラー映像とスケジュラー画像を公開し、ユナのソロデビューを正式に発表した。

【写真】「品川駅に女神…」ユナの“美腹”がスゴイ

ソロデビュー作『Ice Cream』のトレーラーは、バニラアイスクリームが溶け出す印象的な演出で幕を開け、ユナの底知れない魅力を際立たせている。花を手にした清純な姿から、ヒップでファッショナブルなセンス、さらにはシックで都会的な雰囲気まで、多彩なスタイリングで視聴者の視線を釘付けにした。

特に「Oh, my God」「She's awaken」というフレーズに続き、あらゆる魅力を集大成したかのようなオーラを放ちながらホワイトドレス姿で登場するシーンでは、圧倒的なビジュアルを披露している。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）ユナ

観る者の感嘆を誘い、彼女の多面的な魅力を存分に見せつけたトレーラーコンテンツは、アルバムへの期待を最高潮に引き上げている。

ユナを模したキャラクターデザインが施されたスケジュールによると、今後はトラックリスト、コンセプトフォト、ミュージックビデオのティーザーおよびフォト、アルバムスポイラーなどの多彩なコンテンツが順次公開される予定だ。

3月23日18時のアルバムリリースに先立ち、同日17時にはカウントダウンライブを進行し、ソロデビューの熱気をさらに高める。また、27日にはUSフィジカルアルバムと『Ice Cream』のリミックスバージョンもリリースされる。

（画像＝JYPエンターテインメント）

イェジに続くITZY二人目のソロアーティストとして名乗りを上げたユナ。ビジュアル、実力、スター性を兼ね備えた末っ子として、全世界のK-POPファンの心を掴み、ソロアーティストとしてのアイデンティティを確立する展望だ。

ユナのソロデビュー作『Ice Cream』は、3月23日18時に正式リリースされる。

（記事提供＝OSEN）

◇ユナ プロフィール

2003年12月9日生まれ。本名シン・ユナ。2019年2月にITZYのメンバーとしてデビューした。最年少メンバーでありながら、高いビジュアルの評価を受けている。2015年に韓国の年末授賞式「KBS歌謡大祝祭」に観客として訪れ、JYPエンターテインメントの関係者からスカウトされた。運動神経が抜群なことでも知られ、過去にはフロアボールの市・道大会で優勝している。

