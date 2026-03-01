 大河ドラマ『豊臣兄弟！』白石聖、演じた直の最期のシーンを振り返り「すごく悲しく、衝撃的でした」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 映画・ドラマ 記事

大河ドラマ『豊臣兄弟！』白石聖、演じた直の最期のシーンを振り返り「すごく悲しく、衝撃的でした」

エンタメ 映画・ドラマ
注目記事
2026年大河ドラマ「豊臣兄弟！」直役・白石聖（C）NHK
  • 2026年大河ドラマ「豊臣兄弟！」直役・白石聖（C）NHK
  • 2026年大河ドラマ「豊臣兄弟！」直役・白石聖（C）NHK

　1日、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）第八回が放送された。直役を演じる白石聖は、放送を振り返った感想と、撮影を終えてのメッセージを寄せた。以下、そのコメントを紹介する。


2026年大河ドラマ「豊臣兄弟！」直役・白石聖（C）NHK

■女の子を守った場面を振り返り「最後だからこそ大切にしたいと思って演じました」

とと様（坂井喜左衛門／大倉孝二）と対面するシーンは、とても思い出深いものになりました。小一郎（仲野太賀）・藤吉郎（池松壮亮）兄弟に対して高圧的な態度をとるとと様に複雑な思いを抱えてはいましたが、それでも大切な存在であることは変わりません。小一郎と生きていく決意をしっかり伝えたうえで、「お前が幸せならそれでいい」というとと様の本心を聞けたことは、役を通して自分自身にも深く響きました。 直が亡くなったことは、私自身すごく悲しく、衝撃的でした。女の子を守った場面は、とと様に幼い頃にかばってもらったシーンと重なり、切ない気持ちもありましたが、最後だからこそ大切にしたいと思って演じました。小一郎の心の中で、直が永遠の味方として、忘れられない存在として、生き続けていてくれたらうれしいです。

■撮影を終えてのメッセージ「直はきっと見守っているはず」

小一郎だったら平和な世の中を作ってくれるに違いないと、直はすごく信じていたと思います。直にとって小一郎は、そういう希望を持たせてくれる存在でした。これから先、小一郎にはさまざまな試練や難題が降りかかると思いますが、直はきっと見守っているはずです。視聴者の皆さんも物語を楽しみにしつつ、一緒に見守っていただけるとうれしいです。


大河ドラマ『豊臣兄弟！』に白石聖、NHK正式発表！ 永野芽郁に代わって主人公の幼なじみ役に | RBB TODAY
画像
NHKは22日、2026年放送予定の大河ドラマ『豊臣兄弟！』に俳優の白石聖が出演することを公式サイトで発表した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/22/230317.html続きを読む »

浜辺美波、大河ドラマ『豊臣兄弟！』主演・仲野太賀の現場での姿勢に刺激「私もちゃきっとしないとな」 | RBB TODAY
画像
浜辺美波は気の強さと幼さを持つ寧々役を演じ、現場の太賀の姿勢を刺激にしている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/19/242486.html続きを読む »


豊臣兄弟！　前編 ＮＨＫ大河ドラマ・ガイド
￥1,540
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
NHK2026年大河ドラマ 豊臣兄弟！ THE BOOK
￥1,540
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top