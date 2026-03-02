TOMORROW X TOGETHER、4月13日にカムバック！再契約後初アルバムで新章の幕開け | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、4月13日に再契約後初となるアルバムでカムバックする。

3月2日午前0時、TOMORROW X TOGETHERはグローバルスーパーファンプラットフォームWeverseを通じて、8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』のリリースを発表した。

【写真】テヒョン、お台場デート風SHOT「メロすぎ」

同作は、昨年8月に所属事務所BIGHIT MUSICとメンバー全員が再契約を締結して以来、初めて披露するグループアルバムとなる。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

アルバム名「7TH YEAR」には、グループが歩んできた時間が込められており、「A Moment of Stillness in the Thorns」という叙情的で長いタイトルは、TOMORROW X TOGETHERのデビュー初期の音楽を想起させる。彼らはデビュー曲『CROWN』や、1stフルアルバム『THE DREAM CHAPTER: MAGIC』のタイトル曲『9 and Three Quarters (Run Away)』など、個性的な楽曲タイトルでも注目を集めてきた。デビュー初期の雰囲気を呼び起こす今回のアルバム名に期待が高まっている。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

リリース告知とともに、公式トレーラーとコンセプトフォトも公開された。モノクロ映像には、不安や苦悩と向き合う人々の姿が描かれている。白黒の画面と強いコントラストを成す蛍光色のいばらや、全身がトゲに覆われたシルエットが登場し、新アルバムのメッセージへの関心を高めた。

5人のメンバーは、Towner & Town Chiefの楽曲『いばらの木』（原題）の歌詞を落ち着いた声で朗読し、没入感を一層高めている。写真でもいばらの茂みをオブジェとして活用し、映像と同様に洗練されたモノクロトーンで視線を引きつけた。

新アルバムのトレーラーは、3月1日に開催されたデビュー7周年記念スペシャルコンサート「2026 TXT MOA CON」で初公開され、観客から熱い反響を得た。2月27日から3日間、ソウル・KSPO DOMEで開催された同公演には、約3万3000人が来場。メンバーは過去7年間のストーリーを網羅したセットリストとバンドライブパフォーマンスを披露した。さらに互いのソロ曲を入れ替えて歌うなど新たな魅力を見せ、多彩なカバーステージで公演を盛り上げた。

公演終盤、メンバーは「チームは本当に大切な存在。これからも一緒に守り続けたい。そのためにも、皆さんが長く僕たちのそばにいてくれたらうれしい」と心のこもった感想を伝えた。

なお、TOMORROW X TOGETHERの8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』は、4月13日午後6時にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

