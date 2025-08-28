“入浴SHOT”も…LE SSERAFIM・ユンジン、飾らない近況写真にファン熱狂「無料で見ていいの？」【PHOTO】 | RBB TODAY

LE SSERAFIMのユンジンが、近況写真でファンを魅了した。

ユンジンは8月27日、自身のインスタグラムを更新し、「crumbs」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、練習室やトレーニングルームで自撮りをする姿や、涙を流した様子が収められている。さらに、浴槽に浸かり足を出した“入浴ショット”も披露し、ファンの視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは「泣いててもかわいい」「素敵」「無料で見ていいの？」「エモい」といったコメントが寄せられ、熱い反応が集まっている。

（写真＝ユンジンInstagram）

なお、ユンジンが所属するLE SSERAFIMは現在、ワールドツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT'」を開催中。同ツアーのアンコール公演として、グループ初となる東京ドーム公演「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME」を11月18日・19日に開催する予定だ。

◇ホ・ユンジン プロフィール

2001年10月8日生まれ。韓国で生まれたが生後8カ月でアメリカに渡り、国籍もアメリカ。2017年にHYBE傘下レーベルPLEDISエンターテインメントのニューヨークオーディションに合格し、2018年から韓国で練習生に。その間に出演したオーディション番組『PRODUCE 48』では最終26位だった。2022年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビュー。ダンスと歌の実力はもちろん、作詞・作曲にも長けており、デビュー100日記念でソロ曲『Raise y_our glass』を公開したことも。

