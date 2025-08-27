ゴンチャ、芳醇な巨峰を味わえる秋の新作「あふれる巨峰」シリーズが登場！9月4日販売開始 | RBB TODAY

株式会社ゴンチャ ジャパンは2025年9月4日から、新作「あふれる巨峰」を期間限定で販売する。

ゴンチャ「あふれる巨峰」

同作は、旬の巨峰の魅力を多彩なラインナップで堪能する商品だ。巨峰のコクと深みのある味わいを引き立てるブラックティーに、ジューシーな巨峰ゼリーと濃厚な巨峰ソースを合わせている。

ラインナップは、まろやかなミルクティーに、巨峰の風味をストレートに楽しめるティーエード、スイーツのような満足感のあるジェラッティー、シュワっとさわやかなスパークリングティー。ミルクティーとジェラッティーには、ほんのりシトラスが香る、チーズミルクフォームをトッピングしてよりリッチな味わいに仕上げている。

こだわりポイントとして、ジューシーな巨峰ゼリーは巨峰のジューシーな味わいを閉じ込めたゼリーで、ぷるんとした食感のアクセントで、飲みごたえもアップする。芳醇で濃厚な巨峰ソースは巨峰果汁を使い、濃厚なソースに仕立てた。ひと口目から、芳醇な香りとコクのある甘みが広がる。

巨峰を引き立てるブラックティーは、ふくよかで奥行きのある風味のブラックティーをベースに、巨峰のコクと深みのある味わいを引き立てる。まろやかなコクのあるシトラスチーズミルクフォームは、ほんのりシトラスが香る、チーズミルクフォーム。まろやかなコクが加わり、よりリッチな味わいになる。

また、「あふれる巨峰 ミルクティー」はブラックティーをベースに、巨峰の甘みを凝縮したゼリーとソースを合わせた。まろやかなシトラスチーズミルクフォームをトッピングし、スイーツのような満足感のある仕上がりに。巨峰のおいしさを余すところなく詰め込んだ、贅沢なミルクティーだ。

あふれる巨峰 ミルクティー （ICED/M） 650円

「あふれる巨峰 ジェラッティー」は巨峰の味わいを、シャリッと食感で楽しむフローズンドリンク。ブラックティーをベースに、巨峰の甘みを凝縮したゼリーとソースを合わせている。ほんのりシトラスが香るチーズミルクフォームをトッピングして満足感も味わえる、飲むスイーツのような贅沢な1杯だ。

あふれる巨峰 ジェラッティー （FROZEN/M） 680円

「あふれる巨峰 ティーエード」はブラックティーに、巨峰の魅力を詰め込んだゼリーとソースを合わせたフルーツティー。ふくよかで奥行きのある風味のブラックティーが、巨峰の深みのある味わいを引き立てる、相性抜群のハーモニーを楽しめる。

あふれる巨峰 ティーエード （ICED/M） 650円

「あふれる巨峰 スパークリングティー」は芳醇でふくよかなブラックティーに、濃厚でコクのある甘みを凝縮した巨峰ソースとゼリーを合わせ、シュワっとさわやかなスパークリングティーに仕上げた。果汁のみずみずしさを引き立てる、甘味と酸味のバランスにもこだわった。

あふれる巨峰 スパークリングティー（ ICED/L） 740円

「巨峰 ゼリー」は巨峰のジューシーな味わいをぎゅっと閉じ込めたゼリー。巨峰の濃厚な甘みとコク、芳醇な香りが広がり、飲みごたえもアップ。「アールグレイティー」や「阿里山ウーロン ミルクティー」によく合う。「マンゴー阿里山 ティーエード」に合わせて、巨峰とマンゴーのマッチングを楽しむのもおすすめだ。

巨峰 ゼリー 90円

価格は「あふれる巨峰 ミルクティー」（ICED/M）650円、「あふれる巨峰 ジェラッティー」（FROZEN/M）680円、「あふれる巨峰 ティーエード」（ICED/M）650円、「あふれる巨峰 スパークリングティー」（ICED/L）、「巨峰 ゼリー」90円。記載価格はすべて税込み。

販売店舗は国内ゴンチャ全店。一部商品を販売していない店舗がある。発売日は2025年9月4日。先行販売は8月28日からららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店、モバイルオーダー先行販売は9月1日から商品取り扱い全店にて。トッピングのみ全店で9月4日より販売する。