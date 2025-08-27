 ポルチーニ＆トリュフ贅沢使用！フレッシュネス、秋の新作「マッシュルームチーズバーガー」9月3日発売 | RBB TODAY
ポルチーニ＆トリュフ贅沢使用！フレッシュネス、秋の新作「マッシュルームチーズバーガー」9月3日発売

マッシュルームチーズバーガー　ポルチーニクリームソース
  • マッシュルームチーズバーガー　トリュフデミグラスソース
　フレッシュネスバーガーは9月3日から、世界三大きのこを使用した「マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース」と「マッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース」を期間限定で発売する。

フレッシュネスバーガー「マッシュルームチーズバーガー　ポルチーニクリームソース」と「マッシュルームチーズバーガー　トリュフデミグラスソース」

　同商品は毎年秋に反響を集めるマッシュルームチーズバーガーで、今年で5年連続7回目の販売となる。今回は世界三大きのこであるイタリアの高級食材「ポルチーニ」とフレンチの香りの象徴「トリュフ」を贅沢に使ったスペシャルソースが特徴だ。

マッシュルームチーズバーガー　ポスターイメージ

　バーガーの主役は国産生マッシュルーム。ゴロッと大胆にトッピングし、店内でさっとグリルすることで香ばしさと歯ごたえを引き出した。噛むほどに広がるきのこの旨みをダイレクトに味わえる。そこに肉汁あふれる肉厚ジューシーなプレミアムビーフパティととろける濃厚レッドチェダーチーズを重ねた。

　「マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース」は、秋定番として5年連続7回目の登場となるファンの多い商品がさらに美味しくリニューアル。濃厚クリーミーな味わいと白ワインを加えることでコクが増し、よりリッチで芳醇な仕上がりとなった。ソースの中にみじん切りのマッシュルームをプラスし素材感もアップした。

　「マッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース」は2025年秋の新味。赤ワインとスパイスを効かせた濃厚デミグラスソースに、フワッと上品なトリュフの香りがプラスされ、レストランにも負けない「本格的なデミグラスソース」の味わいが楽しめる。

マッシュルームチーズバーガー　トリュフデミグラスソース

　販売期間は9月3日から10月14日まで。価格は両商品とも890円（税込）。全国のフレッシュネスバーガー店舗で販売する（球場店舗・動物園店舗除く）。


《村上弥生》

