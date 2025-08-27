 スタバ、新作「ほうじ茶香る焼き芋ムースティーラテ」9月3日より販売！ | RBB TODAY
スタバ、新作「ほうじ茶香る焼き芋ムースティーラテ」9月3日より販売！

　スターバックス コーヒー ジャパンは、9月3日から「ほうじ茶香る焼き芋ムースティーラテ」と「チョコレートムースラテ」の2つの新感覚ラテを全国のスターバックス店舗で販売する。

　新商品の「ほうじ茶香る焼き芋ムースティーラテ」は、スターバックスの秋の風物詩である焼き芋を使用したアイスビバレッジだ。煎ることで増すほうじ茶の香ばしい香りと、焼き芋ムースのふわふわもっちり食感を楽しめる一杯となっている。

　さつま芋の食感を残したくちどけなめらかな焼き芋風味のソースに、ほうじ茶とミルクを合わせ、そこに焼き芋風味のふわふわもっちり食感のムースと焼き芋パウダーをトッピングした。一口目に、なめらかな舌触りの焼き芋風味のソースのやさしい甘みが広がり、ほうじ茶の香ばしい香りがふわっと鼻から抜ける。ふわふわもっちり食感のムースと焼き芋の皮をイメージした焼き芋パウダーが、焼き芋の味と香りに奥行きをもたらし、時折ストローから飛び込んでくるごろっとした食感の焼き芋風味のソースが、デザートのような満足感をもたらしてくれる。

　価格は、テイクアウトの場合628円、店内利用の場合640円（いずれも税込、Tallサイズのみ）。

　同時に、過去2年間で反響があった「チョコレートムースラテ」も復活する。贅沢感のある優しい甘みのチョコムースをふわっとまとった、ナッツ香るご褒美ラテとなっている。価格は、テイクアウトの場合589円、店内利用の場合600円（いずれも税込、Tallサイズのみ）。

『チョコレート ムース ラテ』

　両商品とも9月3日から全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で販売開始。


《村上弥生》

